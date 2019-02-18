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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Korku siyaseti yapılmasın

18 Şubat 2019, Pazartesi
DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, “TÜRKİYE’DE KORKULAR ÜZERİNDEN DEĞİL, TÜRKİYE’NİN ÖZLEMLERİ, BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEN BİR SEÇİM İSTİYORUZ” DEDİ.

HAKARETLERLE SEÇİM OLMAZ

Denizli’nin Kale ilçesinde konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçim sürecinde bulunulduğunu hatırlatarak şöyle dedi: “Bizler, kendi baktığımız pencereden kendi tezlerimizi ifade etmek için zemin olsun istiyoruz. Türkiye’de kutuplaşarak, siyasetin dışına çıkarak birbirine hakaretlerle yürüyen bir seçim süreci istemiyoruz.”

DP, ÇOĞUNLUĞUN SESİ OLDU

“Türkiye’de korkular üzerinden değil, Türkiye’nin özlemleri, beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz” diye konuşan DP Lideri Uysal, “DP olarak her zaman makul çoğunluğun sesi olduk. Her seferinde ‘Millet’, her seferinde ‘Köylü’ dedik. Her seferinde ‘Çiftçi ve esnaf’ dedik. Bugün de bunları söylemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Korku siyaseti istemiyoruz

“Türkiye’de kutuplaşarak, siyasetin dışına çıkarak birbirine hakaretlerle yürüyen bir seçim süreci istemiyoruz. Türkiye’de korkular üzerinden değil, Türkiye’nin özlemleri, beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’de korkular üzerinden değil, Türkiye’nin özlemleri, beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz. DP olarak her zaman çoğunluğun sesi olduk” dedi.

Uysal, partisinin Kale İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçim sürecinde bulunulduğunu hatırlatarak, seçimlerin memlekete hayırlar getirmesini temenni etti.

Bu süreçte kendilerini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Uysal, şunları dile getirdi; “Bizler, kendi baktığımız pencereden kendi tezlerimizi ifade etmek için zemin olsun istiyoruz. Türkiye’de kutuplaşarak, siyasetin dışına çıkarak birbirine hakaretlerle yürüyen bir seçim süreci istemiyoruz. Türkiye’de korkular üzerinden değil, Türkiye’nin özlemleri, beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz.”

Vatandaşın sesi olduk 

Uysal, “DP olarak her zaman makul çoğunluğun sesi olduk. Her seferinde ‘Millet’, her seferinde ‘Köylü’ dedik. Her seferinde ‘Çiftçi ve esnaf’ dedik. Bugün de bunları söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. DP Kale Belediye Başkan Adayı Erkan Hayla da ilçede birlik ve beraberlik içerisinde uzak yakın tanımaksızın hizmet etmeye çalıştıklarını vurguladı. Hayla, yeni dönemde el ele vererek Kale’yi yeniden imar etmeye, yarım kalan işleri tamamlamaya ve hep birlikte yönetmeye talip olduklarını sözlerine ekledi. Açılışa, İYİ Parti Kale Belediye Başkanı Adayı Necati Tahal da katıldı.

Etiketler: gültekin uysal, demokrat parti, yerel seçim
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