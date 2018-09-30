Korkulan olmadı; vatandaşlar sahillere koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, Orta Akdeniz'de oluşması ve Ege Bölgesi'ni de etkilemesi beklenen ancak hareket yönü değişen tropik fırtınayla ilgili korkulanın olmadığını belirtti.

Tropik fırtına riski nedeniyle kamera ve uydu görüntülerinin analiz edildiği İzmir Ulaşım Merkezindeki (İZUM) çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, gazetecilere açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün yaptığı açıklamada olduğu gibi tropik fırtınanın yön değiştirdiğini ifade eden Gökçe, bölge genelinde bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "Belediyenin tüm birimleri teyakkuza geçti ancak tropik fırtınayla ilgili korkulan olmadı." dedi.

Gökçe, öğle saatlerinde başlayacak ve akşam Çeşme ile Seferihisar'da yoğunlaşacak bir yağıştan bahsedildiğini, gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Gökçe, şunları kaydetti:

"İlk uyarı yapıldığında fırtına hızının 120 kilometreye varacağı tahmin edilmişti. Bize bildirilen rüzgarın hızı 40 kilometre civarında ki bu çok yüksek bir hız değildir. Şu anki haliyle yıkıcı bir etkisi olmayacaktır. Gördüğümüz kadarıyla sıkıntı olmadı. Seferihisar ve Çeşme'de çok ufak görünen bir risk var. Orada daha fazla önlem almış durumdayız. Bunlar da normal zamanlarda yaşadıklarımızdan çok daha üstte daha büyük geçişler olarak görünmüyor.

Yağış veya sel baskını gibi bir ihbar almadık. Deniz ulaşımımızda da aksama yok. Güzelbahçe vapur seferlerimiz dışında tüm toplu taşıma araçları, görevlerini yapmaya devam ediyor. Şehir içi ulaşımında da herhangi bir problemimiz yok."

Gökçe, ekiplerin fırtına riski tamamen geçene kadar 3 vardiyalı olarak görevlerine devam edeceğini de ifade etti.

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Sahiller doldu taştı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde beklenen tropik fırtının yönünün değişmesiyle, vatandaşlar sahillerdeki kafelere ve çay bahçelerine akın etti.

Orta Akdeniz'de oluşan ve Türkiye'nin batı kıyılarında etkili olması beklenen tropik fırtınaya karşı önlemlerini alan vatandaşlar, beklenen olmayınca güneşli günün tadını çıkardı.

Edremit Körfezi'nde vatandaşlar, deniz kenarlarına gelerek balık tuttu, çay içip, yürüyüş yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Sabahtan beri tüm mahallelerimizi ve kritik bölgeleri dolaştım. Şu ana kadar bölgemizde olumsuzluk yok. Ancak hiçbir fen işleri, zabıta birimleri, temizlik işleri ekiplerimiz başta olmak üzere belediyenin tüm birimleri olası bir fırtına ve aşırı yağışa karşı teyakkuzda bekliyorlar. En ufak bir olumsuzluğa müdahale etmek için ekiplerimiz 24 saat görevdeler." diye konuştu.

Akçay kordonunda annesiyle yürüyüş yapan Mehmet Gürsel Vural, "Gece yağmur yağdı ama fırtına herhalde Türkiye'yi teğet geçecek. Sırf yağmur yağdı. Fırtınayla ilgili hiçbir belirti yok şu anda. Şu anda hava çok güzel. Ceketi bile çıkarttık kısa kollu geziyoruz." dedi.

Saime Vural ise 3 gündür tedbir aldıklarını anlatarak, "İnşallah teğet geçecek. 'Hiç görülmemiş bir fırtına' denildiğinden dolayı 3 gündür tedbir alıyoruz. Balkonlarda bir şey bırakmadık. Kapılar pencereler kapalı." ifadesini kullandı.

Akçay İskelesi'nde balık tutan Ahmet Çakmak da "Fırtına ve yağışı biz de bekliyorduk hazırlıklarımızı yaptık. Ancak hava güzel olunca fırtınadan değil, şimdi balıktan nasipleniyoruz. Ailece geldik eğleniyoruz." diye konuştu.

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Etkisi azalıyor

Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtınanın Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket ettiği, burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştüğü, sistemin hızının azaldığı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi’nin batısında ve Yunanistan’ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor.

Sistemin hızı azalırken Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Alçak basınç merkezine dönüşen tropik fırtına ile yurdun batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne ve İstanbul’da) bugün meydana gelecek yağışların metrekareye 50-75 kg civarında düşmesi bekleniyor. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.

Rüzgarın bugün Güney Ege’de güney ve batı, Kuzey Ege ve Marmara’da kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın yarın Güney Ege’de etkisini kaybedeceği, bununla birlikte Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında, yönünü kuzeydoğudan güney batıya çevirerek, yarın akşama kadar etkili olacağı (50-70 km/saat) tahmin ediliyor.