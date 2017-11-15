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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Korucular artık subay olabilecek

15 Kasım 2017, Çarşamba 15:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katılarak, bir sunum yaptı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nin diğer sistemler ve akaryakıt istasyonları, okul, alışveriş merkezleri ve belediye kameraları ile aynı sistem üzerinde eşgüdüm içinde çalışacağını belirten Soylu, "Doğu ve Güneydoğu’daki 22 ilde KGYS kurulumu tamamlanmıştır.

Haziran 2018 itibarıyla da tüm Türkiye’de tamamlanmış olacaktır. Kamera sayısı yüzde 20 artışla 26 bin 469’dan 31 bin 718’e çıkarılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki plaka tanıma sistemi entegrasyonu sağlanmış, Türkiye genelinde 2016 yılında bin 441 olan PTS nokta sayısı 2017’de bin 862’ye çıkarılmıştır. Ayrıca günübirlik evler de kimlik bildirme kanunu kapsamına dahil edilmiş; 15 bin 290 günübirlik ev kayıt altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

KORUCULAR KOMANDO EĞİTİMİ ALIYOR

Korucularla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da önemli bir adımı attık. Korucularımızın yaş ortalaması 42 idi. 18 bin 482 güvenlik korucumuzu çok iyi şartlarda emekli edip 21 bin 716 güvenlik korucusu alarak yaş ortalamasını 32’ye düşürdük. Korucularımıza foça'da komando eğitimi dahil verdiriyoruz. Bunun yanı sıra bakanlığımız bünyesinde Korucular Daire Başkanlığı kurduk. Ek tazminatları arttırılmış, harcırah imkanı getirilmiş, bir defaya mahsus olmak üzere silah taşıma ruhsatı için harç muafiyeti sağlanmış, sağlık tedavi giderleri bakımından 4-A kapsamında sigortalı sayılmalarına imkan veren yasal düzenleme hayata geçirilmiştir. Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler. Korucularımız subay olabilme kabiliyetine sahip olabilme adımını onlara sağlayacağız. 226 korucumuz uzman çavuş olma eğitimleri bitmek üzeredir" dedi.

Karakol ve üs bölgelerinin yapımına devam ettiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "37 karakol açılması planlanmış, 10 tanesinin inşaatına başlanmıştır. Ayrıca 78’i jandarma, 64’ü kara kuvvetlerine ait olmak üzere 142 üs bölgesi tutulmaktadır. İlaveten 86 geçici, 176 da kalıcı olmak üzere polis güvenlik noktaları oluşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Siber suçlarla ilgili 500 yeni personel alındığını söyleyen Bakan Soylu, "Yıllık incelenen adli materyal sayısının halen 420 bin olan seviyeden 2018 yılı için iki katına çıkarılması hedeflenmiştir. 2017 yılında siber suçlar kapsamındaki tutuklama sayısı 9 bin 785 olmuştur" şeklinde konuştu.

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