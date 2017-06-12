Kozluk'taki iki terör saldırısı ile ilgili yeni gelişme

PKK'lı teröristlerin Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlediği, bir öğretmen ve askerin şehit düştüğü, biri asker 3 kişinin yaralandığı iki saldırıya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK mensuplarının, gasbettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve bir yakınının kullandığı özel araca silahlı saldırıda bulunduğu, başka bir araçta bulunan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin hafif yaralandığı, ardından da Bekirhan beldesinde jandarma karakolu önünde durdurulmaya çalışılan aracın infilak ettirildiği, bir askerin şehit olduğu, biri asker 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda gasbedilen taksinin şoförünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan saldırıda yaralanan askerin tedavisi Dicle Üniversitesi Hastaneleri Yanık Merkezinde, iki sivilin tedavisi ise Batman'da sürüyor. Kozluk'ta PKK'lı teröristler 9 Haziran günü gasbettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve bir yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda olay yerindeki başka bir araçta bulunan öğretmen hayatını kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmıştı. Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki teröristler "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmişti. Bu saldırıda da olay yerinde bulunan iki asker ve bir vatandaş yaralanmıştı. Yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit düşmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren terörist de patlamada ölmüştü. AA

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