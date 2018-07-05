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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

KPSS sorularını sızdırdığı iddia edilen öğretmen Kırşehir'de yakalandı

05 Temmuz 2018, Perşembe 15:41
KPSS sorularının sızdırılması davasında hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen, Kırşehir'in Kaman ilçesinde yakalanıp tutuklandı.

2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin Ankara'da açılan davada hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen, Kırşehir'de yakalanıp tutuklandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman ilçesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan E.G'nin GBT sorgusunu yapan ekipler, şüphelinin KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen olduğunu ve hakkında 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası nedeniyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildiğini belirledi.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesine sevk edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesiyle SEGBİS üzerinden bağlantı kurularak ifadesi alınan E.G, "resmi belgede sahtecilik, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve örgüt üyeliği" suçlarından tutuklandı.

 

AA

Etiketler: KPSS, soru, Kırşehir, Ankara
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