Kremlin'den Ankara'ya uyarı

Kremlin, "Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastinin arkasında Fetullah Gülen grubunun olduğu tespitinde bulunmak için henüz erken" açıklaması yaptı.

Moskova'da gazetecilere bir açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ankara'nın işaret ettiği gibi Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinin arkasında Fethullah Gülen'e bağlı grubun olduğu tespitinde bulunmak için henüz erken olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Peskov, "Devlet başkanımızın dediği gibi, saldırının arkasında kimin bulunduğu soruşturmalar sonucu kesinleştirilmeden aceleyle sonuçlara varılması işe yaramayacaktır" dedi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov

Soruşturma devam ederken Ankara, suikastin arkasında Gülen yapılanmasının olduğu mesajını vermişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'e de "hem Türkiye, hem de Rusya saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu biliyor" dediği aktarılmıştı.

Cenaze törenine Putin de katılıyor

Peskov, Karlov'un cenaze töreni ile ilgili de bilgi verdi. Karlov için perşembe günü bir cenaze töreni düzenleneceğini ve törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağını belirten Peskov, Putin'in cenaze töreni nedeniyle her yıl önemli mesajlar verdiği yıllık basın toplantısını da ertelediğini kaydetti. Peskov, Putin'in basın toplantısını cuma günü yapacağını söyledi.

Karlov'un cenazesi Rus yetkililerin eşliğinde dün Ankara'dan Moskova'ya getirilmişti. Rusya'dan Ankara'ya giden 18 kişilik heyet, Türkiye'de suikastle ilgili yürütülen soruşturmaya katılıyor. Türkiye'ye gönderilen ekip Rus emniyeti, Rus Dışişleri Bakanlığı ve Rus gizli servisine bağlı görevlilerden oluşuyor.

Duma: Önlemler artırılsın

Öte yandan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, ülke dışında görev yapan Rus diplomatların güvenliklerinin artırılmasını talep etti. Duma'da kabul edilen bir kararda Karlov'un öldürülmesi kınanarak, diplomatların güvenliğini sağlamak için acilen ek önlemler alınması talep edildi.

