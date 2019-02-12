Kreş sahibine verilen hapis cezası artırıldı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada kreş sahibi Yurdagül İşgören'e verilen 5 yıl hapis cezasını 7 yıl 6 aya çıkardı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından vefat eden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın temyiz duruşmasında karar verildi.

İzmir Adliye Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Taner İşgören, tutuksuz sanıklar Yurdagül İşgören, Bekir Gül, Arzu Gülmez, Ahmet Somun, Dilara Kamberler ile müştekiler Buket ve Serkan Sakin, taraf avukatları, İzmir Barosu Başkanlığını temsilen avukatlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

İddia makamı, geçen duruşmada verdiği mütalaasında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katılan Taner İşgören, böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini dile getirerek, bir baba olarak yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.

Sakin ailesine başsağlığı dileyen İşgören, bir şoför olarak olayda sorumluluğunu yerine getirdiğini savundu.

Söz alan Serkan Sakin, "Neden ilk duruşmada başsağlığı dilemedi?" diye soru sorduğu İşgören'in bu dileğinde samimiyet görmediğini ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde aracımı muayeneye götürdüğüm yerde biri ile tanıştım. O arkadaşın çocuğu, Alperen'in öldüğü kreşe gidiyormuş. Oğlumun olayından 6 ay önce onun çocuğu darp edildiği ve şiddet gördüğü için çocuğunu kreşten aldığını söyledi. Kendisi burada tanık olarak dinlenebilir." dedi.

Anne Buket Sakin ise aylar geçmesine rağmen çocuğunun nasıl öldüğüne ilişkin net bir bilgiye sahip olmadığını belirterek kamera kayıtlarının incelenerek Alperen'in ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntıların ortaya çıkmasını istedi.

Kreş sakini Yurdagül İşgören de olay günü kreşe gelen emniyet mensuplarına kamera kayıtlarını verdiğini iddia ederek, bu konuda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini savundu.

"Gerçek neyse ortaya çıksın artık. Alperen'in annesi de vicdanen rahatlasın, ben de vicdanen rahatlayayım." diyen Yurdagül İşgören, gerçeğin ortaya çıkması için kendisinden istenen her talebi karşılayacağını beyan etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Servis şoförü tahliye edildi

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası alan servis şoförü Taner İşgören'in tahliyesine karar verdi.

Aynı suçtan 5 yıl ceza alan Yurdagül İşgören'in cezasını 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, Dilara K'ye aynı suçtan 5 yıl, Arzu G'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay, Bekir G'ye 3 yıl 20 gün, Ahmet S'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçuna azmettirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, Taner İşgören'e "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9, servis görevlisi tutuksuz sanık Dilara Kamberler'e "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5, usta öğretici tutuksuz sanık Arzu Gülmez'e "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6, tutuksuz sanık okul müdürü Bekir Gül'e "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5, Ahmet Somun'a "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçuna azmetttirme" suçundan 5 yıl hapis cezası vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi heyeti, geçen celse tutuklu yargılanan anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'in tahliyesine karar vermişti.

Dosya kapsamında tek tutuklu olarak servis şoförü Taner İşgören kalmıştı.