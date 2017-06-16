Kritik dava 30 Ekim'e ertelendi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

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