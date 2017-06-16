Kritik dava 30 Ekim'e ertelendi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme, duruşmanın 20. celsesinde bazı sanık savunmalarının ardından, ara karar için duruşma savcısı Aytekin Cenikli'nin mütalaasını sordu.
Mütalaanın ardından duruşmaya yarım saat ara veren mahkeme, ara kararını açıkladı.
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, aralarında Fetullah Gülen'in de olduğu firari sanıkların yakalama kararının infazının beklenilmesi, sanık Ali Emre Eral'ın beyanlarında belirttiği kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, sanık Baki Kavun'un avukatı hakkında iddianameyi hazırlayan savcılara "hakaretamiz cümleler kullandığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verildiğini açıkladı.
Duruşma, 30 Ekim'e ertelendi
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dik, başka davalardan tutuklu sanıklar Akın Öztürk, Ali Yazıcı, Ömer Faruk Harmancık, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Özkan Aydoğdu, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ünsal Coşkun, Ali Osman Gürcan, Ahmet Özçetin, Ahmet Bican Kırker, Bilal Akyüz, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Osman Ünlü ve Savaş Kabaklı'nın bu dosyadan da tutuklanmasına hükmettiklerini beyan ederek, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.
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AA