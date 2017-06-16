"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Kritik dava 30 Ekim'e ertelendi

16 Haziran 2017, Cuma 23:15
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme, duruşmanın 20. celsesinde bazı sanık savunmalarının ardından, ara karar için duruşma savcısı Aytekin Cenikli'nin mütalaasını sordu.

Mütalaanın ardından duruşmaya yarım saat ara veren mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, aralarında Fetullah Gülen'in de olduğu firari sanıkların yakalama kararının infazının beklenilmesi, sanık Ali Emre Eral'ın beyanlarında belirttiği kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, sanık Baki Kavun'un avukatı hakkında iddianameyi hazırlayan savcılara "hakaretamiz cümleler kullandığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verildiğini açıkladı.

Duruşma, 30 Ekim'e ertelendi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dik, başka davalardan tutuklu sanıklar Akın Öztürk, Ali Yazıcı, Ömer Faruk Harmancık, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Özkan Aydoğdu, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ünsal Coşkun, Ali Osman Gürcan, Ahmet Özçetin, Ahmet Bican Kırker, Bilal Akyüz, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Osman Ünlü ve Savaş Kabaklı'nın bu dosyadan da tutuklanmasına hükmettiklerini beyan ederek, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

***

Dava sürecinde öne çıkan haberleri okumak için tıklayınız:

Meclis görevini yapmadı

15 Temmuz davalarında Ankara'daki ilk karar açıklandı

CHP '15 Temmuz' muhalefet şerhini açıkladı: Dikkat çeken bölümler...

Dâvâlarda iş çığırından çıkıyor

Kritik 15 Temmuz davası devam ediyor: “Halkın demokrasi bilincini alkışlıyorum”

15 Temmuz sanığı albay: Darbe FETÖ'ye yaptırıldı

15 Temmuz ana davası devam ediyor: İspatım Genelkurmay Başkanının ifadesi

15 Temmuz’un 'ana darbe dâvâsı' devam ediyor: Mahkeme başkanı hatırlattı...

Genelkurmay Başkanı Akar'ın eski başdanışmanı hakim karşısında...

Hakim: Bıyık bıraktın diye tanımıcaz mı sandın?

15 Temmuz'un kritik davasında gerginlik!

Gözaltı bilgisi 13 Temmuz’da verilmişti

Erdoğan’ın dünürü açıklama yapmamı istedi

Akar'ın Darbe Araştırma Komisyonunun sorularına verdiği cevaplar...

Akar hakkında açıklama: 15 Temmuz'un kritik isimlerinden Dişli de ifade verdi

‘Meclis neden bombalandı?’

15 Temmuz'un en önemli davasında yeni gelişme...

Bugün hakim karşısına çıkacaklar...

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ilk beraat kararı...

15 Temmuz'un en önemli davası: 'Rus uçağı hükümetin emriyle düşürüldü'

‘Personele bu emir verilseydi darbe açığa çıkardı’

Akar darbeyi önleyebilirdi

15 Temmuz'un en önemli davası: "Bu soruya cevap vermek istemiyorum"

Akın Öztürk ifade verdi

15 Temmuz'un önemli davasında yeni gelişme: İstenen cezalar belli oldu!

Dikkat çeken o anlar...

Bugün başlıyor: 15 Temmuz'un en kritik davası...

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe davaları, genelkurmay
Okunma Sayısı: 1075
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • HÜSEYİN İLHAN

    17.06.2017 12:08:35

    Bu davanın EKİM amma NUR kardeşimizin davası ise KASIM ayına erteleniyor.Öyle alil kafanın esip gürlemesi ile ADALET olmuyor.Bu hadise bir kez daha gösterdi ki bu yaşanılanların asıl amacı TOPLUMU KORKU İMPARATORLUĞU KURARAK BASKI ALTINA ALMAKTIR. Eyyy alil kafa senin komşun ülkede olan bir DİKTATÖR vardı ve sana yakınlığıda olan başaramadı ki sen başarasın.

  • Yusuf ATMACA

    17.06.2017 10:12:29

    Darbe bahanesiyle 1milyon dan fazla mağdur hukuksuzluğa ve terör iftirası ile işsizlik ve açlığa mahkum edildi. Bu yüzden bu davalar tvlerden canlı yayınlanmalı. Milli irade palavra değilse eğer.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

Demirel hatırası

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Demirel’e, İsrail faturası

Enflasyon maaş zamlarını eritti

Ege sallanmaya devam

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu

Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
Mehmet KARA

AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
Genel

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
Genel

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Genel

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
Cevher İLHAN

“Yapay ve kumpas kriz”
Genel

Demirel’e, İsrail faturası
Genel

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
Genel

Demirel hatırası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.