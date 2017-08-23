Kritik ''suikast girişimi'' davası sürüyor: "Kimse seni vatan nöbeti beklerken yakalamadı"

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, söz verildiğinde siyasi söylemlerde bulunan sanığa, "Kimse gelip seni kışlanda yakalamadı, arazide kaçarken yakalandın. Kimse seni vatan nöbeti beklerken yakalamadı, bunları anlat." dedi.

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