Kritik tarih 27 kasım

Yıldırım’ı ani ABD ziyaretine değerlendiren Prof. Dr. Soli Özel,“Şu çok açık ki bir kavşak noktasına geliyoruz ve Sarraf davası kapsamında duruşmaların başlayacağı 27 Kasım kilit bir tarih” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Başkan Yardımcısı Mike Pence’le görüşmek üzere Washington’a Salı günü gitti. Daha sonra görüşmenin 9 Kasım Perşembe gününe ertelendiği bildirildi. Ziyaret Türk - Amerikan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde geçecek. Başbakan Yıldırım’ın ziyaretinin Türk - Amerikan ilişkileri açısından oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kaynakları da bu ziyaretin ilişkilerin ivme kazanması için bir fırsat olduğu görüşünde. İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nden uluslar arası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Soli Özel, bu ani ziyaretin Türkiye’yle Amerika arasında bir dizi ciddi sorun olduğunun göstergesi olduğunu savundu. Özel, ‘’Şu çok açık ki bir kavşak noktasına geliyoruz ve Sarraf dâvâsı kapsamında duruşmaların başlayacağı 27 Kasım kilit bir tarih’’ diye konuştu.

Sarraf dâvâsında uzlaşma sağlanamadı

Rıza Sarraf dâvâsıyla ilgili New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmada savcılık ve savunma arasında ihtilâflı konularla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı. Hâkim, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın mahkemenin ertelenmesi talebini reddetti. Hakim Richard Berman, taraflar arasında uzlaşı sağlanamaması sonrasında Sarraf dâvâsının 27 Kasım’da başlayacak duruşmalarda asıldan görülmesine hükmetti. İki saat süren duruşmada taraflar arasındaki ihtilâflı konuların giderilmesi için ara verildi. Savunma ve savcılık bir süre baş başa görüştükten sonra yeniden duruşma salonuna geldi. Savunma ve iddia makamı arasında görüş ayrılıklarının bulunduğu delillerdeki gizlilik kararının kaldırılması ve Atilla’nın şahitlerinin dinlenmesi konusunda ise taraflar uzlaşmadı. Hâkim Berman ihtilâflı konularla ilgili son kararı önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.

Erdoğan kendisine yönelik bir komplo olduğuna inanıyor

İran asıllı Türk iş adamı Rıza Sarraf ve Halbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Atilla New York’ta, İran’a yönelik yaptırımları ihlâlden yargılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakınlığı bilinen eski Bakan Zafer Çağlayan’ın da iddianamede adı geçiyor. Erdoğan iddianameyi siyasi olduğu gerekçesiyle eleştiriyor ve suçlamaların kaldırılması yolunda Washington’da lobi faaliyetleri yürütüyor. Konunun Yıldırım’ın Pence’le görüşmesinde ana gündem maddesi olması bekleniyor. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Washington’un yargının bağımsızlığı konusundaki söylemlerinin Ankara’nın endişelerini gidermediğini dile getiren siyaset uzmanı Semih İdiz, bir başka bakış açısının da hukukun ne olduğunu konusundaki algılamadaki temel farklılıktan kaynaklandığını söylüyor ve “Erdoğan açıkça ona karşı büyük bir komplo olduğuna ve Amerika’nın da bunun bir parçası olduğuna inanıyor’’ diye ekliyor.