Kriz derinleşecek

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, “Senelerdir hizmet yerine reklam ve şatafat üretenler, israf ve lüks içinde yüzenler bugün belediyeleri borç dahi alamayacak bir duruma sürüklemiş durumdalar” dedi.

Dr. Abdullah Sevim’den çarpıcı açıklamalar geldi. İstanbul’da belediyelerin borç batağında olduğunu ifade eden Sevim, “İstanbul’da birçok belediye maalesef borç batağında. Bazıları en küçük bir ödemeyi dahi yapamayacak duruma geldi. Senelerdir hizmet yerine reklam ve şatafat üretenler, israf ve lüks içinde yüzenler bugün belediyeleri borç dahi alamayacak bir duruma sürüklemiş durumdalar! Halkımızda bunun farkında!” şeklinde konuştu. Belediye başkanlarının yaklaşık 4 yıldır halktan kopuk olduğuna dikkat çeken Abdullah Sevim, “Bugün seçim yaklaşınca, fildişi kulelerinde yaşayan belediye başkanları halkın arasına girmiş durumda. Bunu son derece samimiyetsiz, seçimlere yönelik bir hamle olarak değerlendiriyorum. Bu son dakika çabalarının halkımızda bir karşılığının olacağını da zannetmiyorum” diye konuştu.

Karamollaoğlu haklı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlamamış yatırımları durduracağız açıklamasına da değinen Başkan Sevim, “Bu kararı son derece yerinde buluyoruz. Kaynaklarımız beton ve asfalta değil üretime yönlendirilmeli ki biz bu krizden çıkabilelim. Sayın Genel Başkanımız temel Karamollaoğlu,

üretime dönük olmayan yatırımların durdurulması gerektiğini ifade ettiğinde, kendisini linç kampanyasına tabi tutanlar umarım bu durumdan gerekli dersi çıkartmışlardır. Bu durumu kamuoyunun en güzel şekilde değerlendireceğini düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul - Yeni Asya