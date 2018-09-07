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7 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Kriz gazeteleri de vuruyor

07 Eylül 2018, Cuma 01:06
KURA BAĞLI OLARAK BAŞTA KâĞIT BAŞTA OLMAK ÜZERE MALİYETLERDEKİ ARTIŞ ANADOLU BASININI DA ZORLUYOR.

Maliyet ikiye katlandı

Kâğıttaki döviz bazlı artış sürerken Eskişehir’de yayınlanan 8 gazeteden en az 4'ünün önümüzdeki süreçte kapatma kararı alacağı iddia edildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, Millî İrade gazetesi sahibi Yılmaz Karaca: “Maliyetim 50 bin TL’den 80-90 bine çıktı. Nereye kadar götüreceğim?”

Kilit vurma noktasında

Karaca: “Bütün Anadoluı basını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Sadece kâğıt değil, bütün giderlerimiz dövize bağlı. Birçok gazete kilit vurma noktasında. Pazar çıkan illerde Pazar günü çıkmama kararı alınıyor. Sayfa azaltma yönünde de görüşmelerimiz devam ediyor.”

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Kriz gazeteleri vuruyor

Yaşanan ekonomik sorunların neticesinde gün yüzüne çıkan kağıt krizine çözüm arayan bazı ulusal gazetelerin çoğu ücret artışına giderken, yetkililer ‘Basın İlÂn Kurumu gerekli desteği vermeli’ dedi. 

Kağıt krizine çözüm arayan bazı ulusal gazetelerin çoğu ücret artışına giderken, İzmir’de de 7 mahalli gazete Pazar günleri çıkmama kararı almıştı. Mahalli gazeteler bütün bölgelerde ciddi sıkıntılar yaşarken kapanma, baskı günü düşürme ve işten çıkarmalar gündeme geliyor. Eskişehir’de yayınlanan yerel gazeteler de İzmir’deki gibi baskı günü azaltmayı tartışırken, gazete yöneticileri ve basın örgütleri bundan yana olmadıklarını belirtiyor. Eskişehir’de yayınlanan  sekiz gazeteden en az yarısının önümüzdeki süreçte kapatma kararı alacağı da iddia ediliyor.

Anadolu zorlanıyor

Anadolu, Yeni Gün ve Son Haber gazetelerinin sahibi Esgroup Genel Koordinatörü ve aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Eskişehir Temsilcisi Gazeteci Ali Baş  Evrensel’e yaptığı açıklamalarda, kâğıt krizi sonucu yaşanan maliyet artışını güçlü olan bazı gazetelerin karşılayabileceğini ancak Anadolu’daki bir çok gazetenin bunu karşılayamayacak durumda olduğunu söylüyor ve ekliyor: “İlk etapta yapacakları bellidir. İşten çıkarmalar olur, sayfalar düşürülür… Haber zaten ajanslar vasıtasıyla sağlanıyor, iyice ajanslara mahkûm hale gelinir. Muhabir gazetede çalıştırılmaz.”

Yerel gazeteler yok oluyor

Baş, yapılan zamların bile sıkıntıları karşılamayacağını belirtti ve şunları dedi: “ Yerel gazete sayısı Türkiye’de 2000’di, şimdi 1000’e düştü. Korkarım ki bu sayı daha da düşecek.  Basın İlan Kurumu da gazetelere yeterli gerekli desteği vermiyor. Bunun yanında kağıttaki dolar bazlı artış gazeteleri daha da zorluyor. İşverenler, patronlar da konuşuyor, işsizliğin artması ihtimali var. Zam yapmak şu andaki durumda çözüm değil.  Buradaki artışın fiyattaki artışla karşılanması mümkün değil. Burada çözümün şu olması lazım: Gazeteciler, federasyonlar, dernekler, sendikalar gazetelere tıpkı eskiden olduğu gibi indirimli kağıt sağlanması için çaba göstermeli.”

Bütün giderler dolara bağlı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, Millî İrade Gazetesi sahibi Yılmaz Karaca: “Benim 50 bin TL maliyetim varken 80- 90 bin liraya çıktı. Bunu nereye kadar götüreceğim? Sadece Eskişehir’de değil şu anda Anadolu basını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Sadece kağıt değil bütün giderlerimiz dolara ve Avro’ya bağlı. Şu anda onun sıkıntısıyla mücadele ediyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren bir çok gazete kilit vuran. Pazar çıkan illerde de Pazar günü gazetelerin çıkmaması kararı alınıyor. Bizim gazetelerimiz 16 sayfa, bunun 12’ye düşmesi ve Pazar günleri çıkmaması yönünde gazete sahipleri olarak görüşmeler sürüyor.”

 

Etiketler: gazeteler, kriz
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Yorumlar

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  • HÜSEYİN İLHAN

    7.9.2018 11:48:12

    Basını ya cebir ya mal-mansıp-kredi ile elegeçrienlerin sinsi planlarından biride elegeçiremedikleri basını ekonomik oyunla dize getirip kapatmak,hayatına son verdirmektir. Dövizde dış güçler hezeyanını savuranların İSRAFLARI nedeni ile ülkenin geldiği nokta yine artniyet ve tezgahlarıyla masum ve dürüst insan-kurumlara ödettiriliyor. Hadisenin hakikatı bu.

  • demokrat

    7.9.2018 09:59:05

    istenen oydu...şaşırmamak lazım.

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