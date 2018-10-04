"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kriz kavga ederek çözülmez

04 Ekim 2018, Perşembe 00:14
Saadet Partisi heyeti Ankara büromuzu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, burada yaptığı konuşmada krizden kavga ederek çıkılamayacağını söyledi.

Yerel seçimlerin yaklaşması dolayısıyla medya kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine başlayan Saadet Partisi heyeti Ankara Yeni Asya Büromuzu da ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç ve Saadet Partisi Milletvekili Adayı Mehmet Ali Kılıç Yeni Asya Ankara bürosuna bir ziyarette bulundu. Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Sürücü ve Yeni Asya Ankara Temsilcisi Mehmet Kara’nın katıldığı görüşmede, ülkenin içinde bulunduğu sorunlar, gündemdeki ekonomik kriz, dış ülkeler ile ilişkiler, yaklaşan mahalli seçimler ve Türkiye’nin geleceği ile ilgili konular konuşuldu.

Zor bir süreçten geçiyoruz 

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Başkan Yardımcısı Birol Aydın, partilerin yerel seçim çalışmalarına bir an önce başlaması gerektiğini, yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu ve yerel seçimlerin genel seçimleri etkileyebileceğini söyleyerek; “İttifaklar olabilir bunlar parti başkanları bazında görüşülecektir” dedi. Birol, ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi, ekonomik krizin ülkeyi çıkmaza soktuğunu ve bu durumdan diğer ülkeler ile kavga ederek değil ülke menfaatlerini ve değerlerini gözetip ekonomik ilişkiler kurarak çıkılabileceğini, kavganın çözüm olmadığını söyledi.

Demiri dövmezseniz, sizi demirle döverler

Aydın’ın değerlendirmeleri üzerine konuşan Genel İdare Kurulu Üyesi Bilgiç, İslam ülkelerinin ve başta Türkiye’nin sağlıklı ve sağlam bir politika yürütebilmesi için ekonomik ve askeri yönden güçlü olması gerektiğini söyledi. Hadid Suresi’nin yirmi beşinci ayetine atıf yapan Bilgiç, “Demirin nimet olarak gönderildiğini ve onda insanlar için faydalar bulunduğunu anlatan bu ayet aynı zamanda adaletten de bahseder. Yani ancak demiri dövebilen, ondaki faydayı elde edebilenler adaleti sağlayabilecek kadar güçlenirler, eğer demiri dövmeseniz sizi demirle döverler” dedi.

Kriz yok demekle, yok olmaz

Ziyaret esnasında konuşan Ankara temsilcimiz Mehmet Kara, ekonomik krizin olmadığı söylenmesine rağmen, son açıklanan enflasyon rakamları ve piyasaların bunu göstermediğini ifade etti. Ülkenin derin bir ekonomik krizden geçtiğini ifade eden Mehmet Kara, “Ekonomik krizi aşmanın yolu krizin var olduğunu kabul edip, onunla mücadele etmenin yollarını bulmaktır. Devletten başlayarak topyekun bir tasarruf yoluna gedilmelidir” diye konuştu. Yerel seçimlerde ‘Cumhur İttifakı’nın şimdiden bir ittifak arayışı içine girdiğini hatırlatan Kara, ‘Millet İttifakı’nın da gecikmeden ittifakın nasıl olacağı yönünde görüşmelere başlaması, bunun yolunun ve formüllerini bulunması gerektiğinin altını çizdi.

HABER: BİLAL SAİD PARLAKOĞLU

Etiketler: saadet partisi, birol aydın
Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hareket et, sağlıklı ol: Yürümek için 20 sebebiniz var...

    Bu uygulamayla tasarruf sağlanmaz

    Sağlıkçılar: Artık yeter!

    İnsanlığın ihtiyacı: Peygamber metodu

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir

    Müslüman’ın hâl dili her şeye yeter

    Kriz kavga ederek çözülmez

    Enflasyon fena patladı

    Galatasaray, Portekiz'den puansız döndü

    Eski IMF Başkanı'nın 4,5 yıllık hapis cezası onandı

    ABD, Viyana Protokôlünden çekildiğini açıkladı

    "İsrail, Suriye'ye operasyon düzenlemekten vazgeçmeyecek"

    Stoltenberg: NATO'nun kapısı Gürscistan'a açık

    Erdoğan: Medya ile demokrasi olmaz

    Siirt'te 11 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

    İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti

    Trump'a vergi kaçakçılığı suçlaması

    Irak ve Suriye tezkeresi de TBMM'den geçti

    Küçük esnaf yok olmasın: ‘Esnafın dayanacak gücü kalmadı’

    İstinaf Mahkemesinden Mutlu ve Çapkın hakkında karar

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Af yerine köklü yargı reformu
    Genel

    Enflasyon fena patladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’siz Suriye toplantıları
    Genel

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir
    Genel

    Kriz kavga ederek çözülmez
    Ahmet BATTAL

    Avrupa demokrasisinden Türkiye demokrasisine ikaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İmanı kemale erdiren sır: Tefekkür
    M. Latif SALİHOĞLU

    Müstakîm tefsire istikametli hizmet
    Caner KUTLU

    Ahlâkın kaynağı imandır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.