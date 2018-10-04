Kriz kavga ederek çözülmez

Saadet Partisi heyeti Ankara büromuzu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, burada yaptığı konuşmada krizden kavga ederek çıkılamayacağını söyledi.

Yerel seçimlerin yaklaşması dolayısıyla medya kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine başlayan Saadet Partisi heyeti Ankara Yeni Asya Büromuzu da ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç ve Saadet Partisi Milletvekili Adayı Mehmet Ali Kılıç Yeni Asya Ankara bürosuna bir ziyarette bulundu. Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Sürücü ve Yeni Asya Ankara Temsilcisi Mehmet Kara’nın katıldığı görüşmede, ülkenin içinde bulunduğu sorunlar, gündemdeki ekonomik kriz, dış ülkeler ile ilişkiler, yaklaşan mahalli seçimler ve Türkiye’nin geleceği ile ilgili konular konuşuldu.

Zor bir süreçten geçiyoruz

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Başkan Yardımcısı Birol Aydın, partilerin yerel seçim çalışmalarına bir an önce başlaması gerektiğini, yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu ve yerel seçimlerin genel seçimleri etkileyebileceğini söyleyerek; “İttifaklar olabilir bunlar parti başkanları bazında görüşülecektir” dedi. Birol, ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi, ekonomik krizin ülkeyi çıkmaza soktuğunu ve bu durumdan diğer ülkeler ile kavga ederek değil ülke menfaatlerini ve değerlerini gözetip ekonomik ilişkiler kurarak çıkılabileceğini, kavganın çözüm olmadığını söyledi.

Demiri dövmezseniz, sizi demirle döverler

Aydın’ın değerlendirmeleri üzerine konuşan Genel İdare Kurulu Üyesi Bilgiç, İslam ülkelerinin ve başta Türkiye’nin sağlıklı ve sağlam bir politika yürütebilmesi için ekonomik ve askeri yönden güçlü olması gerektiğini söyledi. Hadid Suresi’nin yirmi beşinci ayetine atıf yapan Bilgiç, “Demirin nimet olarak gönderildiğini ve onda insanlar için faydalar bulunduğunu anlatan bu ayet aynı zamanda adaletten de bahseder. Yani ancak demiri dövebilen, ondaki faydayı elde edebilenler adaleti sağlayabilecek kadar güçlenirler, eğer demiri dövmeseniz sizi demirle döverler” dedi.

Kriz yok demekle, yok olmaz

Ziyaret esnasında konuşan Ankara temsilcimiz Mehmet Kara, ekonomik krizin olmadığı söylenmesine rağmen, son açıklanan enflasyon rakamları ve piyasaların bunu göstermediğini ifade etti. Ülkenin derin bir ekonomik krizden geçtiğini ifade eden Mehmet Kara, “Ekonomik krizi aşmanın yolu krizin var olduğunu kabul edip, onunla mücadele etmenin yollarını bulmaktır. Devletten başlayarak topyekun bir tasarruf yoluna gedilmelidir” diye konuştu. Yerel seçimlerde ‘Cumhur İttifakı’nın şimdiden bir ittifak arayışı içine girdiğini hatırlatan Kara, ‘Millet İttifakı’nın da gecikmeden ittifakın nasıl olacağı yönünde görüşmelere başlaması, bunun yolunun ve formüllerini bulunması gerektiğinin altını çizdi.

HABER: BİLAL SAİD PARLAKOĞLU