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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Kriz medyayı vurdu

23 Ekim 2018, Salı 23:01
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizden büyük ölçüde etkilenen medya kuruşlarına ve özellikle yerel basına destek paketleri uygulanması gerektiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gelirleri son 3 yılda yüzde 10’dan daha az, maliyeti ise son 3 ayda yüzde 50’den daha fazla artış gösteren mahalli basın kuruluşlarının bu şekilde ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi. Gürer, ekonomik krizden büyük ölçüde etkilenen medya kuruluşlarına ve özellikle mahalli basına destek paketleri uygulanması gerektiğini belirtti. Yaptığı açıklamada ekonomik krizin, diğer bütün sektörlerde olduğu gibi medya kuruluşlarına da derinden etkilediğine dikkat çeken Gürer, “Çok sayıda yerel gazete yayın durdurdu” dedi.

Basın kuruluşları ithal kâğıdı da bulamıyor

ResmÎ ilân ve reklâm almadan yayın hayatını sürdürmeye çalışan 5 bin civarındaki yayın organının da artan maliyetler dolayısıyla her geçen gün kan kaybettiğini belirten Gürer: “Resmî ilân alan ve almayan yaklaşık 7 bin gazete ve dergi, sadece baskı maliyetlerine son 3 ayda gelen yüzde 50’den fazla zam nedeniyle sorunlar yaşamakta, bazı gazeteler küçülmekte ya da kapanmaktadır. Ülkemizde SEKA’nın yok edilmesi ile kâğıtta dışa bağımlı hale gelen dolar kuru değişiminden doğrudan etkilenen basın diğer girdi fiyatlarında değişiklik ile maliyeti katlarken aynı oranda geliri artmamıştır. Sayfa sayısı azaltma, eleman çıkarma gibi uygulamalar yanında yayınına ara veren çok sayıda yayın organı vardır. Basın kuruluşları zamlı olsa bile ithal baskı kâğıdı bulamayacak noktaya gelmiştir” dedi.

Yatırımlar durdu, resmî ilânlar azaldı

Kamu kurumlarının yatırım ihalelerinin yayınlandığı resmi ilanların, ülkemizdeki yatırımların durma noktasına gelmesi dolayısıyla, her geçen ay biraz daha azalmakta olduğuna işaret eden Gürer, bütün bu sorunların, zaten zor şartlarda yayın hayatlarını sürdüren mahalli basın kuruluşlarını derinden etkilediğini vurguladı.

Kağıt ve diğer girdilerde artış

Yerel basın kuruluşlarının yaşadığı diğer sorunlara da dikkat çeken Gürer, “Başta kâğıt ve diğer girdilerdeki fiyat artışları yanı sıra sorunu olmak üzere, iletişim teknolojisindeki gelişmeler, yaygınlaşan sosyal medyanın geleneksel medya üzerindeki olumsuz etkileri, ekonomik sorunlar, tekelleşme sorunları, istihdam sorunları, ücret dengesizliği, tiraj sorunları, hukuksal sorunlar, son dönemde artan siyasî ve malî baskılar, bugün resmî ilânla ayakta durmaya çalışan 1200 civarındaki gazeteyi, büyük bir dar boğazın içine sürüklemiştir” şeklinde konuştu.

Destek şart 

Geliri 3 yılda yüzde 10’dan daha az, maliyeti ise son 3 ayda yüzde 50’dan daha fazla artış olan medya sektörünün, bu şekilde ayakta kalabilmesi mümkün olmadığını söyleyen Gürer, basın kuruluşlarının yaşadığı sorunların acilen çözüm beklediğini söyledi. Gürer, “Hazine, KOSGEB, İş-kur, Kalkınma Ajansları eli ile Anadolu’nun gazete, radyo ve televizyonları ile İnternet sitelerine destek paketi sağlanmasına yönelik hükümet çalışma yapmalı ve bu soruna da çözüm bulunmalıdır. Medya kuruluşları ve özellikle yerel basın için destek paketleri uygulamaya konulmalı, resmî ilân ücret tarifeleri, döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak makul bir seviyeye bir an önce çıkarılmalıdır” şeklinde konuştu.

Haber: Ahmet Terzi

Etiketler: kriz, medya, basın, kağıt krizi, ömer fethi gürer
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