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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Krizi hukukla aşarız

25 Eylül 2018, Salı 23:26
Ekonomik durumu değerlendiren İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, “”Krizle başa çıkmanın en iyi yolu, millÎ bir mutabakat içinde, ülkede hukuku yeniden tesis etmek ve ekonomide işi ehline vermektir” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye’nin bir borç krizinde olduğunu söyleyerek, “Krizle başa çıkmanın en iyi yolu, millî bir mutabakat içinde, ülkede hukuku yeniden tesis etmek ve ekonomide işi ehline vermektir. Bu kriz damat Berat Bey’in altından kalkabileceği bir kriz değildir. Ülkemizin bu işleri bilen, tecrübe sahibi nice yetişmiş ekonomistleri, nice kıymetli bürokratları vardır” diye konuştu. Yılmaz, TBMM ‘de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Durmuş Yılmaz, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın içeriğini anımsatarak şunları söyledi; “Açıklanan programda, krizin varlığı açıkça kabul edilmese de, verilen rakamlar ekonomide ciddi bir sorun olduğunu itiraf ediyor. Sayın Erdoğan’ın Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasından bir gün önce ‘Bizde kriz miriz yok, bunların hepsi manipülasyon’ demiş olması krizin bizatihi kendisidir. Zaten damadı Sayın Albayrak da verdiği rakamlarla ülkede bir kriz olduğunu nihayet kabul etti. Ancak, gördük ki, hükümetin ekonomi konusundaki kibri ve sorumluluktan kaçma eğilimi maalesef devam ediyor.” 

Herkes bu geminin su aldığını görüyor 

Açıklanan programın piyasalarda genelde olumlu karşılandığını gördük. Hatta iş dünyası ve piyasalardan bazı kişiler medyaya çıkıp ‘programı çok beğendik, tatmin olduk’ gibi söylemlerde bulundular. Ancak bu kimseyi aldatmasın. Bunun iki sebebi var: Birincisi, ortaya konulan tahminler analistlerin beklentilerinden çok uzak değil. Hükümetin yine büyümeyi önceleyen, gerçeklerden kopuk bir program açıklamasından korkuluyordu. Böyle olsaydı büyük bir panik yaşanacaktı, bu çok şükür olmadı. İkincisi ise ne yazık ki ülkede bir korku ikliminin hâkim olması. Aklı başında herkes bu geminin su aldığını görüyor ama sesini çıkartamıyor. Biz ise korkmuyoruz ve olan biteni gücümüz yettiğince halkımıza anlatıyoruz.”

“Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizi” 

Durmuş Yılmaz, Türkiye’nin bir borç kriziyle karşı karşıya olduğunu savunarak Meclis çatısı altında bunun çözülebileceğini söyledi. Yılmaz şöyle devam etti; “Karşı karşıya olduğumuz kriz bir borç krizidir. Bunun temel kaynağı ise özel sektör firmalarının borçluluğudur. Yeni Ekonomi Programı’nda maalesef bu borç sorunundan hiç bahsedilmiyor. Borç krizinin faturası Türk milletine mi çıkartılacak? Hükümetin zımnen kabul ettiği ama henüz nasıl çözeceğini bilemediği bu borç krizinin büyük bir maliyeti olacak. Bu maliyeti kimin üstleneceği belli değil. Gerçi 15 Ağustos’ta yayınlanan Finansal Yeniden Yapılandırma’ya ilişkin BDDK düzenlemesine bakılırsa maliyetin bankalar tarafından karşılanması ihtimal dâhilinde gözüküyor. Ama biz geçmiş tecrübelerden biliyoruz ki, bu gibi durumlarda genellikle maliyet devletin sırtında kalır. Ekonomideki gelişmelerin milli mesele olduğunu belirten Yılmaz, “Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizlerinden biri ile karşı karşıyadır. Bu milli bir meseledir. Ülkemizde hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı tesis edilmeden bu krizle başa çıkılamaz.

AA

Etiketler: durmuş yılmaz
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