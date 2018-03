Kucaklaşmaya ve itthada vesile oldu

Otobüsler ve özel araçlarla İstanbul’a akın eden misafirlerimiz Bediüzzaman Haftası’na özel olarak her yıl düzenlenen programla kardeşlik ve uhuvvet ortamında bir araya gelmenin sevincini yaşadı ve birbirleriyle hasret giderdiler.

Muhabir arkadaşlarımız gelen misafirlerimizin duygu ve düşüncelerini sordular:

Taner Önden’in okuduğu Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan programın sunuculuğunu Muhammed Okur yaptı.

Bu toplantılar ittihadın bir işareti

Gazetemiz Yazarı Rıfat Okyay, “Geleneksel hale gelen bu Risale-i Nur kongresi ve Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 58. yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen panele daha başlamadan fevkalade bir teveccühün olduğunu görüyoruz. insanlar fevkalade ümitli, şevkli bir şekilde birbirleriyle görüşüp, sohbet ediyorlar. İnşallah toplantı da faydalı olur ümidindeyiz. Cenab-ı Hak böyle toplantıları devamlı yapmayı nasip etsin. Çünkü bu, birliğin, beraberliğin, ittihadın bir işaretidir, güzel bir göstergesidir. Risale-i Nur okuyan insanların cemiyetin içerisinde de bu tip faaliyetlerle kendilerini sosyal hayatlarında göstermeleri lazım. Örnek olmaları lazım. Bu bir vesile oluyor. Tabi aynı zamanda ilim adamlarımızın kongreye sundukları tebliğler de kalıcı bir nitelikte gençlerimize, çocuklarımıza bir kaynak olarak kullanılabilir” dedi.

Bu programlar demokrasinin önemini kavramaya vesile olur

İlahiyatçı Yazar Mehmet Ali Kaya programla ilgili şunları söyledi; “Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatı dolayısıyla yapılmış olan bu program inşallah, dünya barışına, adaletin tesisine, demokrasi ve hürriyetin tesisine büyük katkı sağlayacağı ümidindeyim. Çünkü dünya barışı bütün insanlığın asırlarca özlemi. Ama buna giden yolda bu özlemi en güzel şekilde gerçekleştirecek olan hürriyet ve demokrasidir. Özellikle İslam dünyası hürriyet ve demokrasinin önemini anladıkça diplomasinin, daha sonra bir araya gelmenin, beraberliğin önemini de kavrayacaktır. Dolaylısıyla bu programın böyle bir sonuca iyi bir katkı sağlayacağı ümidindeyim” şeklinde konuştu.

‘Gazetemiz korkuları kaldırmıştır, insanlara ümit vermiştir’

Kütahya okurlarımızdan Salih Aytemur, “13. Risale-i Nur kongresine geldik. Gayet hoş bir manzarayla karşılaştık. Bu programların en önemli özelliği adalet, hürriyet, Bediüzzaman’ın da görüşlerini yansıtması. Dolayısıyla, adalete, hürriyete insanların gerçekten susadığı zamanlardayız. Haksızlıkların, hukuksuzlukların olduğu zamanlardayız. Adaletin işletilebilmesi, demokrasinin yerleştirilmesi için böyle panellerin olması önemlidir. Her zaman olduğu gibi, her konjektürel dönemde olduğu gibi darbe dönemleri sonrasında hak hukuk adalet, demokrasi kavramları çerçevesinde Yeni Asya bunları her zaman başarmıştır. Gazetemiz korkuları kaldırmıştır, insanlara ümit vermiştir. Onun için önemsiyoruz ve burada bulunmaktan da son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.

Yeni Asya Neşriyat’ın Pullman Otel salonun fuayesinde hazırladığı standlarda yazarlarımız misafirlerimizle buluştu ve kitaplarını imzaladı.

Yeni Asya üstadın emanetine sahip çıkıyor

Yönetim Kurulu Üyemiz İzzet Atik, “Bu programlar ülkemizin iç dünyasına destektir. Birilerinin fark edip etmemesi çok önemli değil. Ama şu anda Yeni Asya, Üstadın emanetini sağ ve selamete ulaşması için elinden geleni yapıyor. Bu tür organizasyonlar da onun destekleyici mahiyette bir çeşididir. Birlik beraberliği ilanat noktasında, bir de tabi Risale-i Nur’un içtimai hayata dair, imana dair hakikatlerin anlaşılması için bir etkinlik bu. Önemsiyoruz her zaman. İnşallah her sene daha iyi olacağız” diye konuştu.

Hakkın yanında olduğumuzun göstergesidir

Bursa İnegöl Okuyucularımızdan Abdullah Aksu, “Bu programlar çok faydalı olacak. Nedeni ise, program başlamadan bir süre öncesinde bile salon dolup taşıyor. Bu toplantılar inşallah, kamuoyu önünde etkisi olacaktır. Bu tür programlar insanımıza elbette ki çok fayda sağlayacaktır. Bunu zaman gösterecektir. Yeni Asya daima Hakkın yanında olmuştur, bunu gören görüyor, bilen biliyor. Bu tür toplantılar da dediğimiz gibi, halkımıza etkisi olacaktır” şeklinde duygularını anlattı.

Bu panel davamıza davam diyenlerin buluştuğu yerdir

Gaziantep okurlarımızdan Mehmet Çemberlitaş, “Bu program bizim bayramımızdır. Bu panel davamıza davamız diyenlerin buluştuğu yerdir. Yeni Asya’nın bu şekilde düzenlediği organizasyonlara vaktimiz oldukça katılmaya çalışıyoruz. etkisi maddi olarak hemen görünmeyecek olsa da, inşallah manevi olarak büyük fütuhatlara sebebiyet verecektir. İnsanların bilhassa sosyal hayatta kendilerine gerekli olacak bilgileri burada fazlasıyla bulabilirler” açıklamasında bulundu.

Atilla Yılmaz okuduğu şiirle salonu coşturdu.

Bayram havasında geçiyor

Eskişehir Okurlarından İsmail Lale, “Ülkemizin dört bir yanından kardeşlerimiz akın akın buraya gelmişler. Sanki bayram havası esiyor. Bu tür organizasyonlar, kardeşliğimizi, uhuvvetimizi pekiştirdiğimiz ortamlar.Üstad hazretleri biliyorsunuz herşey de vasatı tavsiye ettiği halde, bu konuda müfritane irtibat demiş. Bu konu gerçekten çok önemli. O yüzden biz de her sene bu şekilde arayı açmadan bu tür organizasyonlara katılmalıyız. İnsanlarımıza çok faydalı olacağından eminim. Bunu zaman gösterecek tabi. Hemen olacak birşey değil böyle şeyler. Hürriyeti iyi ifade edebilme açısından çok mühim olacağını düşünüyorum” diyerek programla alakalı düşüncelerini aktardı.

Haber: Kübra Ünüvar, Kübra Örnek, Cemil Sait Demirdöğmez

Fotoğraflar: Erhan Akkaya, Murat Sayan