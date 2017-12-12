Küçük, cemaatçilere işkence yapılmasını istedi

Canlı yayında işkence yöntemleri anlattı ve 'Bir sürü konuşturma teknikleri var' dedi.

Tetikçi gazeteci Cem Küçük, tutuklu cemaatçilere işkence yapılmasını istedi. "Bir sürü şey denersin" diyen Küçük, "Sallandır ayağından camdan aşağıya", "Havlu tekniği var" dedi. Küçük'ün başka bir örnek olarak MOSSAD'ın ajanlık teklifini kabul etmeyen kişilerin ailelerini öldürdüğünü söylemesi de dikkat çekti.

TGRT'de Fuat Uğur ile birlikte yaptığı Medya Kritik programında dehşet verici öneride bulundu. 'FETÖ'den tutuklu cemaatçilerin konuşturulmadığını söyleyen Küçük, Fuat Uğur'un "MOSSAD olsaydı ne yapardı?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"17/25 oldu diyelim İsrail'e yaptılar, olabilir. Dünyanın her yerinde her gün 15-20 toplu ölüm duyardık, trafik kazası, intihar etti, toplu intihar etti, uyuşturucuyu fazla basmış, aşırı alkolden gitti, dayanamadı köprüden atladı. Bir sürü gerekçe bulurlar.

Burda da şimdi bunlara acıma, bütün yöntemleri düşünmelisin. Ya elimizde çok kritik üç-dört tane FETÖ’cü var. Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Partigöç, Alaaddin Kaya. Ya şu adamları bir konuştursanıza. Bunlar bir sürü şey biliyor. Bizim savcı şöyle; oturuyor, ‘Fuatçığım hoş geldin. Adın, soyadın…’ mesela diyor. Nerede görev yaptın, bu işi sen mi yaptın? Hayır diyor. Böyle diyor mesela. Kardeşim başka türlü de konuşturma teknikleri var.

Sallandır ayağından camdan aşağıya. Bak sana bir tane MOSSAD tekniği anlatayım, Gideon'un Casusları kitabında vardı. Ajan yapmak istiyor mesela Filistinlilerden birisini, veya Ürdünlü veya Mısırlı olmuyor mesela, ajan olmuyor adam kabul etmiyor. Gidiyor ailesinden birini tak diye öldürüyor. Gene yapmıyor, gene öldürüyor. Ondan sonra mecburen… Kaç tane böyle ajanı var. Adam canı pahasına...

Havlu tekniği var biliyorsun. Yüze havluyu atıyor yukarıdan aşağıya suyu döküyor. Bu arada boğuyor. Ya bir sürü şey denersin..."