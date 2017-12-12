"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Küçük, tutuklulara işkence yapılmasını istedi

12 Aralık 2017, Salı 13:46
Canlı yayında işkence yöntemleri anlattı ve 'Bir sürü konuşturma teknikleri var' dedi.

Tetikçi gazeteci Cem Küçük, tutuklulara işkence yapılmasını istedi. "Bir sürü şey denersin" diyen Küçük, "Sallandır ayağından camdan aşağıya", "Havlu tekniği var" dedi. Küçük'ün başka bir örnek olarak MOSSAD'ın ajanlık teklifini kabul etmeyen kişilerin ailelerini öldürdüğünü söylemesi de dikkat çekti.

TGRT'de Fuat Uğur ile birlikte yaptığı Medya Kritik programında dehşet verici öneride bulundu. 'FETÖ'den tutuklu cemaatçilerin konuşturulmadığını söyleyen Küçük, Fuat Uğur'un "MOSSAD olsaydı ne yapardı?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"17/25 oldu diyelim İsrail'e yaptılar, olabilir. Dünyanın her yerinde her gün 15-20 toplu ölüm duyardık, trafik kazası, intihar etti, toplu intihar etti, uyuşturucuyu fazla basmış, aşırı alkolden gitti, dayanamadı köprüden atladı. Bir sürü gerekçe bulurlar.

Burda da şimdi bunlara acıma, bütün yöntemleri düşünmelisin. Ya elimizde çok kritik üç-dört tane FETÖ’cü var. Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Partigöç, Alaaddin Kaya. Ya şu adamları bir konuştursanıza. Bunlar bir sürü şey biliyor. Bizim savcı şöyle; oturuyor, ‘Fuatçığım hoş geldin. Adın, soyadın…’ mesela diyor. Nerede görev yaptın, bu işi sen mi yaptın? Hayır diyor. Böyle diyor mesela. Kardeşim başka türlü de konuşturma teknikleri var. 

Sallandır ayağından camdan aşağıya. Bak sana bir tane MOSSAD tekniği anlatayım, Gideon'un Casusları kitabında vardı. Ajan yapmak istiyor mesela Filistinlilerden birisini, veya Ürdünlü veya Mısırlı olmuyor mesela, ajan olmuyor adam kabul etmiyor. Gidiyor ailesinden birini tak diye öldürüyor. Gene yapmıyor, gene öldürüyor. Ondan sonra mecburen… Kaç tane böyle ajanı var. Adam canı pahasına...

Havlu tekniği var biliyorsun. Yüze havluyu atıyor yukarıdan aşağıya suyu döküyor. Bu arada boğuyor. Ya bir sürü şey denersin..."

Okunma Sayısı: 8235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mustafa

    13.12.2017 11:58:05

    Eeeey gafil ölüm var ahiret var hesap var mizan var sen unutsanda var inanmasan da. Allah seni bildiği gibi yapsın.

  • garip

    13.12.2017 11:49:10

    Rabbime havale ediyoruz

  • Muhacir

    13.12.2017 07:32:34

    Yeni Asya Allah sizden razı olsun

  • Ahmet CİNALİ

    13.12.2017 00:40:38

    İnşaallah söylediklerini kendisi yaşarmış. Çünkü mazlumun ahı yerde kalmaz. Kalsa da Mahkeme-i kübra zalimleri bekliyor.

  • RABIA

    12.12.2017 23:16:25

    RABBIM seni görüyor ve işitiyor cok şükür inşaallah senin gibi zalimlerin fitnecilerin cevabini en yakin zamanda verecektir Rabbimin Ismi azam isimlerinin hürmetine sana beddua ediyorum senin ömrünü kisa eylesin....Ölümü din kardeslerime reva gören sen

  • g@L!p

    12.12.2017 18:46:39

    Sizi Allah'ın Kahhar ismi e havale ediyorum. Yaşasın zalimler için Cehennem !!!

  • Fatih

    12.12.2017 18:20:17

    gayretullah a dokunmasına az kaldı, yapın bu dediklerinizide , Allah ın azabı nasıl olurmuş bütün dünya görsün değil mi ? Allah sizi bizden kurtarsında, bu ülkeye rahmetiyle muamelede bulunsun inşallah. Sizde vicdan ,ar , şefkat , iman , Allah korkusu... hiç birşey kalmamış !

  • halil

    12.12.2017 17:31:31

    Allah zalimlerin ve işkencecilerin özellikle ahlaksız işkence yapanların belasını versin. (Ahlaksız işkence yapıldığına dair çoook fazla bilgi belge ortaya çıktı ve birileri tarafından örtülmeye çalışılıyor.)

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

288. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Sezaryende dünya lideriyiz

İİT Kudüs için toplandı

Kilosu altınla yarışıyor

Rusya'yla şimdi de karanfil krizi

Zarrab'ın eski şirketinin Borsa'daki faaliyetlerine son verildi

Avrupa'daki dönerciler diken üstünde

Güneydoğu’da ‘taziye ekonomisi’: Cenaze sahipleri kredi çekmek zorunda kalıyor

İhalelere 'yerli malı' düzenlemesi

Ev sahipleri daha fazla vergi ödeyecek

AYM, imamlara siyaset yasağını görüşecek

100 liranın değeri 35 liraya düştü

Tek kartla herşey: Türkiye Kart geliyor

58 ilde büyük operasyon

Filistin'i İslam Birliği kurtarır

İsrail hava saldırısında iki Filistinli öldü

Yeni yılda pasaportlara zam geliyor

Afrin'e istediğimiz zaman gireriz

Küçük, tutuklulara işkence yapılmasını istedi

İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Türkler AB'den vazgeçmedi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Öfkeyle değil, akıl ve hikmetle
M. Latif SALİHOĞLU

Dededen toruna İttihad hatırası
Genel

58 ilde büyük operasyon
Genel

Sabırla beklemeye devam ediyoruz
Faruk ÇAKIR

Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz
Genel

Nur talebeleri bir olursa İslam âlemi de ittihad eder
Mustafa ORAL

“Dünyaevi”ne mi, “ahiretevi”ne mi girmeli?
Süleyman KÖSMENE

Kudüs’ü bekleyen asker
Rifat OKYAY

“Sırattan geçirmek boynumun yükü olsun!..
Yasemin GÜLEÇYÜZ

Tayyareci Ali Ağabey

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.