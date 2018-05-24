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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Küçükkaya ve Okan'ın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı

24 Mayıs 2018, Perşembe 09:30
Fox TV Haber Spikeri İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkındaki "ByLock" iddiaları üzerine 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldıkları davanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Nisan'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkındaki "ByLock" iddiaları üzerine yargılanan Fidel Okan ve İsmail Küçükkaya'ya, "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarından verilen ve ertelenen 1 yıl 4 ay 20'şer günlük hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararının yazımını tamamladı.

Kararda, sanıklar Okan ile Küçükkaya'nın haber kaynaklarıyla ilgili karşılıklı suç atfında bulundukları, ancak beyanlarını ispatlayacak sözden başka yasal delil ibraz edemedikleri belirtildi.

Dava konusu haberin basın yasasına göre suç olmadığını ifade eden sanıkların haber kaynaklarının gerçeği yansıttığına dair bir ispat olmadığı dile getirilen kararda, kesin olarak doğruluğu ispat edilemeyen bir konuda haber yapıldığı ve sanık Fidel Okan'ın da akabinde habere dayanarak müşteki bakanla ilgili birebir tweet attığı kaydedildi.

Kararda, sanık İsmail Küçükkaya'nın haber kaynağını gazeteci olduğu için açıklayamayacağına dair beyan verdiği hatırlatılarak, şöyle devam edildi:

"Bu konunun belgelendirilemeyeceği, sanığın yanlışını kabul ettiği, haberin reyting amacıyla, kişilerin onur ve haysiyeti düşünülmeden yapıldığı, doğruluğu belli olmadan habere geçirildiği açıkça saptanmıştır. Sanıklar birbirlerine suç atfında bulunarak, haber kaynağı dedikleri gerçeğin ne olduğunu açıklamamışlar, soyut kalan beyanlarını doğrulayıcı kesin delil ibraz edememişlerdir."

Dosyadaki delillerin değerlendirildiği kaydedilen gerekçeli kararda, yayınlanan haberin gerçek, hukuka uygun, kamunun ilgi ve yararına olması, küçültücü sözler içermemesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, ancak dava konusu haberde kişiler hakkındaki sözlerin aşağılayıcı, asılsız iddiaya dayalı olduğu ve hukukun temel prensiplerine aykırı olduğu belirtilerek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yla ilgili sanık Fidel Okan'ın açıkça kabul ettiği ilgili tweeti attığı, İsmail Küçükkaya'nın da televizyondaki yayınlarının hakaret içerdiği anlatıldı.

Gerekçeli kararda, "Sanıklar, hukuka uygunluk sınırlarını aşmıştır. Gerek sosyal medyada gerek televizyonda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TBMM üyesi olan Bakanı ve ailesini bir terör örgütüyle bağdaştıran sanıklar, kesin olmayan bir konuda yayın yapıp, sosyal medyadan paylaşımda bulunmuşlardır. Bu şekilde Bakanı ve ailesini alenen aşağıladıkları, yapılan özür dilemenin olayı suç olmaktan çıkarmayacağı açıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

Etiketler: ismail küçükkaya, fidel okan, aile bakanı
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