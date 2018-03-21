Kudüs için yarışma

Mirasımız Derneği’nce düzenlenen “Kudüs İçin Bir Fikrim Var-Liselerde Proje Yarışması”na başvurular başladı. Dernekten yapılan açıklamaya göre yarışma, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir-Sen ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ortaklaşa düzenleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, 26 Mayıs’a kadar başvuruda bulunabilecek. Türkiye’nin bütün illerinde eğitim gören lise 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında gerçekleşecek yarışmada projeler, eğitim kültür-sanat, sportif faaliyetler ve benzeri sosyal muhtevalardan istifade edilerek hazırlanacak. Dernek tarafınca belirlenen kurulun derecelendireceği öğrencilerden birinciye Kudüs seyahati ve tam altın, ikinciye Kudüs seyahati ve yarım altın, üçüncüye ise Kudüs seyahati ve çeyrek altın takdim edilecek. AA

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