İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Allah kısmet ederse bir gün Kudüs'ün kurtuluşunu göreceğiz. Kudüs kurtulursa Doğu Türkistan ve Arakan da kurtulur." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Temsilciliği'nin İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Yıldırım, İHH olarak 1992'den beri çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yıldırım, aralarında Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Afganistan ve Afrika'nın bulunduğu birçok yerde hastaneler ve yetimhaneler açtıklarını belirterek, yetimlere hizmet sunan bir iyilik hareketi olduklarını vurguladı.

İHH'nın, sadece birkaç kişinin emeği olan bir kurum olmadığını aktaran Yıldırım, "İHH aslında iyiliği özleyen, yardım etmeyi seven, herkesin gayret ettiği, destek verdiği ve sevabına ortak olduğu bir kurumdur. Biz bir iyilik hareketiyiz. Ümmete ve insanlığa hizmet etmek istiyoruz. 7 milyar insanın mutluluğu ve saadeti için adeta bir maya olmak istiyoruz." diye konuştu.

"Gazze'ye destek kampanyamıza herkes destek verdi"

Gazze'ye destek çağrısı yaptıklarında 81 ilde herkesin sokaklara çıkarak destek verdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gazze'deki kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyasına, Türkiye olarak herkes destek verdi. Gazze'de bine yakın insan yürüyemez hale geldi. Tekerlekli sandalye kampanyası yapıyoruz. Herkes kendi ilindeki fakir fukarayı, yetimleri, mültecileri tespit ediyor. Sadece Türkiye'de baktığımız yetim sayısı 16 bini geçti ve bütün yetimlere de bir şekilde dokunuyoruz. Hayırda bir kapı açmak çok önemli."

İslam İşbirliği Teşkilatı'na başvurarak, her ramazan ayının 15'inci gününün, Dünya Yetimler Günü ilan edilmesine ön ayak olduklarını aktaran Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunun üzerine talimatlar verdi. Her ramazanın 15'inde bütün belediyelerimiz yetim iftarları yapıyor. Zaman zaman bunlara valiler, kaymakamlar da katıldı. Doğal olarak yetim farkındalığı oluştu. Her ildeki, her ilçedeki yetimler tespit edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunların ihtiyaçlarını karşılama kararı verdi. Yaptığımız yardımlarla, Türkiye'de ulaşmadığımız hiçbir fakir kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Kudüs'ün önemine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah kısmet ederse, bir gün Kudüs'ün kurtuluşunu göreceğiz. Kudüs kurtulursa Doğu Türkistan ve Arakan da kurtulur. Kudüs kimin elindeyse dünyayı o yönetir. Kudüs zalimlerin elindeyse Doğu Türkistan'da zulüm olur, Arakan'da zulüm olur. Fakirlik fukaralık artar, dünyayı sadece 8-9 kişi yönetir, bütün sermaye onların olur. Onun için Kudüs'ün Müslümanlarla tekrar buluşması bizim çalışmamızla ilgilidir. İşte bunun için kurduğumuz teşkilatlara iyilik hareketi diyoruz. Şu anda Türkiye'de 150'den fazla derneğimiz oldu. Hepsi bu çalışmaların içerisinde gayret ediyor, güzel sonuçlar elde ediyor."

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Suriye'de dünyanın en büyük yetimhanelerini kurduklarını, yeni bir yetimhane daha açacaklarını belirterek, "İnşallah burasının yapımını Kocaeli'deki kardeşlerimiz üstelenecek. Bu sevaba ortak olurlarsa biz de diğer illerimizle beraber dünyanın diğer bölgelerindeki yetimhaneleri yapmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız." dedi.

"Kocaeli'de 400 yetime ev sahipliği yapıyoruz"

İHH Kocaeli Temsilcisi İsmail Yeşildal da 4 katlı yeni hizmet binasında Yetim Destekleme Merkezi'nin olacağını, gençlik ve kadın komisyonları ile dernek merkezinin hizmetlerine devam edeceğini bildirdi.

Kocaeli'de 400 yetime ev sahipliği yaptıklarını aktaran Yeşildal, "Bu yetim çocuklarımız için psikososyal destek merkezini hayata geçireceğiz. Kişisel gelişim konusunda eğitim görecekler. Binamızın yapımında destek sağlayan Büyükşehir Belediyesine, iş insanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hizmet binası, dualarla açıldı.