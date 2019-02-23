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Kudüs'te 3 Filistinli gözaltına alındı

23 Şubat 2019, Cumartesi 19:42
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs'te, Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Nasır Kavs'ın da aralarında olduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Kavs'ın yanı sıra cuma günü Rahmet Kapısı'nı açanların başında gelen Ali Accac ile Mescid-i Aksa'nın muhafızlarından Samir el-Kabbani'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin sorgu merkezine sevk edildiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa'daki gerginlik

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, cuma günü 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı’nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı’nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin Cuma namazını burada eda ettiği belirtilmişti.

AA

Etiketler: Filistin, gözaltı, Kudüs
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