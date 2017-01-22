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22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

''Kulağımıza gelen bazı söylemler rahatsız edici"

22 Ocak 2017, Pazar 11:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy Havalimanı'ndan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a hareketi öncesi Yeşilköy Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"Şu anda Ortadoğu ile ilgili kulağımıza gelen bazı söylemler rahatsız edici"

Erdoğan, Trump'un yaptığı açıklamalara ilişkin, "Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz. Bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de tabii özellikle ben Sayın Trump'a yapacağız ziyarette ki randevu ne zamana verilir, şu anda bilemiyorum. Arkadaşlarımız, Dışişleri bununla ilgili görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. O görüşmede bunları tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız."  

"Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir"

"Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi alakası olmayanlar kalkıp da Ortadoğu'yla ilgili hakikaten çok çok tarihi bir yanlışın içerisine düşerek, bir karar verirlerse bu tabii dünyamız için insanlık için isabetli olmaz diye düşünüyorum."

"Bu bir sistem değişikliğidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği süreciyle ilgili partili bir cumhurbaşkanının değişikliğin en farklı olan yönü olacağını belirterek, "Bütün bunların yanında da özellikle Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Her ne kadar birileri rejim, mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu, bir sistem değişikliğidir." dedi.  

AA

Etiketler: erdoğan, ortadoğu
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