Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu

Darbe girişimi sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin, Kara Harp Okulu Komutanlığı’na bağlandığı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere planlamalar yapıldığı öğrenildi.

Kuleli binası yeni eğitim öğretim döneminde Harbiyelilerin kullanımına açılacak. Bir sonraki dönemde Kara Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin Kuleli'de eğitim alması planlanıyor. Kuleli'nin akıbetine ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla Milli Savunma Üniversitesi'ne yöneltilen soruya da “Kuleli Askeri Lisesi halihazırda MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı'na bağlanmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere planlamalar devam etmektedir” cevabı verildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri liselerin binalarının ne olacağı tartışma konusu olmuştu. Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binasının müze olarak kullanılacağını, 180 dönüm arazi için de çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

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