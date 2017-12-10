Kulp’taki yurt yangınında iddianame tamamlandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç Köyü’ndeki müftülüğe bağlı yatılı olmayan Kur’ân kursunda 1 Aralık 2015 günü meydana gelen ve kurs binasında yatılı kalan 6 çocuğun vefat ettiği yangın ile ilgili dâvâ dosyasında dikkat çekici belgeler ortaya çıktı.

Belgelerde, Kulp Müftüsü Selahattin Özçelik’in, 6 çocuğun vefat ettiği yangından 15 gün önce kursu denetleyerek, fiziki imkanlarının iyi olduğuna dair rapor verdiği tesbit edildi. Belgelerde kursun gündüz eğitimi için açıldığı, yatılı eğitim için başvuru yapıldığı ancak henüz buna ilişkin bir karar verilmediği, buna rağmen yatılı öğrenci alındığı belirtildi. İddianamenin kabulü ardından 6 sanığın tutuksuz yargılaması Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

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