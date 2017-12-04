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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kur’an’a sıkı sıkı sarılmalıyız

04 Aralık 2017, Pazartesi
Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz, “Böylesi fırtınalı bir zamanda, tüm fitnelerden Allah’a sığınıp, Kur’an’a sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor” dedi.

Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü ve Yeni Asya Gazetesi Yazarı Yasemin Güleçyüz, Beylikdüzü Yeni Asya Hanım Okuyucularıyla buluştu. Konuşmasına, “Yaş ve kuru ne varsa Kur’ân’da mevcuttur” âyeti ile başlayan Güleçyüz, her asrın ihtiyacı olan devaların Kur’ân-ı Kerîm’de bulunduğunu ifade etti. Cenâb-ı Allah’ın, muhtaç olduğumuz ilâçları bizlere ulaştırması için, bir eczacı misâli, her asırda bir müceddid vazifelendirdiğini belirtti. “Âhirzaman müceddidi olan Bediüzzaman Hazretleri Kur’ân eczanesinden, talebelerine nasıl ilâçlar derlemiştir? Nasıl formüller bulmuştur?” şeklindeki sorulara cevap veren Güleçyüz “Bu konuda çok daha geniş çaplı araştırmalar yapılabilir. Bizimkisi deryadan bir katre” diye konuştu.

Bunun yolu çok okumaktan geçer

Güleçyüz, bunlardan en önemlisinin kendimizi tanımak, ümitsizliğe kapılmamak, sağlam durmak olduğunu, bunun yolunun da çok okumaktan geçtiğini ifade etti. Bediüzzaman Hazretleri’nin talebeleri ile aralarında mektuplaşmalarına dikkat çeken Yasemin Güleçyüz, Barla Lâhikâsı’nda Hulûsi Ağabey’in Risâle-i Nur’u okurken hissettiklerini yazdığı mektuplardan örnekler verdi. “Risale-i Nur’u elimize aldığımız o kısacık vakitlerde Peygamber Efendimiz’in (asm) ravza-i saadetlerine gitmiş, Kur’ân mu’cizelerine tanık olmuş oluyoruz. Aynı zamanda Rabbimizin de huzurunda bulunmuş oluyoruz” dedi.

Bölünmelere fırsat verilmemeli

Bediüzzaman Hazretleri’nin “Bu âhir zaman çok çalkalanıyor, bu fitne-i âhir zaman acib şeyler doğuracağını ihsas ediyor” ifadelerine yer veren Güleçyüz, “Böylesi fırtınalı bir zamanda, tüm fitnelerden Allah’a sığınıp, Kur’ân’a sıkı sarılmamız gerekiyor” dedi. Bediüzzaman Hazretleri’nin fırtınalı ve çalkantılı dönemler gördüğünü, bu yüzden onun sunduğu Kur’ânî reçetelere insanlığın çok ihtiyacı olduğunu belirtti. Fitne ve musîbetler karşısında Risale-i Nur’dan formülleri şöyle maddelendirdi: Tesânüd, Sabretmek, Sebat etmek, Metin olmak. Risâle-i Nur Talebelerinin ihtilâfa düşmemesi gerektiğinden de bahseden Yasemin Güleçyüz,” İslâm düşmanlarının husûmet beslediği bu zamanda, sabır, sebat, tesânüd ile onların karşısında güçlü olmalıyız. Ayrılıklara, bölünmelere,  fırsat vermemeliyiz” şeklinde konuştu.

Haber: Mehtap Yıldırım Yükselten

mehtabyildirim@hotmail.com

 

Etiketler: yasemin güleçyüz
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