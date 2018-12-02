Kur’ân’ı ezberlemek en büyük nimet

Hafızlık icazet merasiminde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, “Kur’Ân’ı ezberlemek en büyük nimetlerden birisidir” dedi.

Kütahya’da hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için Ulu Cami’de hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, burada yaptığı konuşmada, hafızlık müessesinin Peygamberimizden (asm) beri sürdürüldüğünü hatırlattı. Kur’ân-ı Kerîm’in kıyamete kadar muhafaza edileceğini vurgulayan Tıraşçı, şöyle konuştu: “Kur’ân-ı Kerîm’in âyetleri sadece Peygamberimiz (asm) zamanındaki insanlara indirilmemiştir. Yüce kitabımız kıyamete kadar Cenâb-ı Hakk’ın vaadiyle muhafaza edilecektir. Kur’ân birtakım vasıtalarla muhafaza edilecektir.

Buradaki hafızlığını tamamlayan evlâtlarımız, Kur’ân’ın muhafaza edilmesine vasıta olmuş olacaklar. Kur’ân’ın hıfz edilmesi, kitabî olduğu kadar zihinlerde hıfz edilmesi yoluyla olur. Peygamber Efendimizden (asm) başlamak üzere Kur’ân-ı Kerîm’i başından sonuna ezberleyerek hafız olma şerefine ermiş yüz binlerce, milyonlarca insan var. Bu durum, Kur’ân-ı Kerîm’in mu’cizevi yönlerine işaret eden önemli hususlardan bir tanesidir. Kur’ân’ı ezberlemek en büyük nimetlerden birisidir.”

‘Ona saygı, hükümleriyle amel etmekle olur’

Tıraşçı, Kur’ân-ı Kerîm’in, okuyup, anlama ve hükümleriyle amel edilmesi gereken bir rehber olduğuna işaret ederek, “Kur’ân’a saygı, onu duvara asmak değildir. Onu duvarda asılı tutmaktan daha çok elimize alıp okumak, hükümleriyle amel etmek, güzel okuyan insanları da dinlemektir. Taha Sûresi’ndeki âette Rabbimiz ‘Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz’ buyuruyor” ifadelerini kullandı.

Kütahya Müftülüğüne bağlı Kur’ân kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrencilere hediyeleri ve hafızlık belgeleri takdim edildi. Kur’ân okuma yarışmasında dünya birincisi olan Ferruh Muştuer tarafından Kur’ân-ı Kerîm tilâveti icra edildi. İcazet merasimine, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.