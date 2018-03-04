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4 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Kur’ân'ın harekelendirilmesinde âlimlerimizin büyük emeği var

04 Mart 2018, Pazar
Adana’da “Ebced ve Cifir” konulu bir konuşma yapan araştırmacı Ömer Örtlek, “Kur’ân-ı Kerîm’in harekelendirilmesinde âlimlerimizin büyük emeği var” dedi.

Adana’da Ömer Örtlek kalabalık bir dinleyici topluğuna “Ebced ve Cifir” konulu bir seminer tarafından verdi. Seminerde insanlığın geçirdiği evreleri kısaca anlatarak başlayan Ömer Örtlek, Hz. Adem (as) ile Hz. İdris (as) arasında yaklaşık bin beş yüz senelik bir zaman dilimi olduğunu, bu zaman zarfında insanların çok zor hayat şartları altında yaşadıklarını söyledi. Örtlek, “Hz. İdris (as) zamanında yazının bulunduğu ve insanlığın ilk elbise diyebileceğimiz giysileri bu peygamber zamanından itibaren kullandığını bu sebeple Hz. İdris’e (as) ‘Terzilerin piri’ denilmektedir” dedi.

33 harflik zengin bir alfabeleri vardı

Örtlek, yazının da Hz. İdris’den (as) sonra geliştiğini, batı âleminde 21 harfli bir alfabenin, Araplarda 28 harf olduğunu, alfabeyi en geliştiren milletin Osmanlılar (Türkler) olduğunu ve 33 harflik zengin bir alfabelerinin olduğunu, bugün kullandığımız Latin Alfabesinde 29 harfli olduğunu Arapça ve Türkçe’deki sesli harflerin (e-i-ö-ü) ve (ç-ğ-p-ş) seslerinin ve harflerinin Latin alfabesinde olmadığını örneklerle gösterdi. Kur’ân-ı Kerîm’in harekelendirilmesini de anlatan Örtlek, “Bu konuda da ‘Türk alimlerinin büyük emeği olduğunu ve bugünkü hareketlendirme, durakların konulmasında Muhammed b. Tayfur es-Secâvendi (öl: 560/1165) Hazretlerinin hizmetleri unutulmaz’ diye konuştu

‘Cifir hesabı bütün dünyada kullanılıyor’

Ömer Örtlek, seminerde “Ebced ve Cifir” hesabının geçmişi hakkında kısaca bilgi verdi. ‘Ebced’ kelimesinin “Elif-Be-Ce-De” harflerinden meydana geldiğini ve bugün hemen bütün gelişmiş dillerde kullanıldığını, Arapça’da ‘EBCED’, Türkçe’de ‘ALFABE’ diğer yabancı dillerde de ‘ALFABID’ gibi çeşitli şekillerde söylendiğini hepsinin kökünün ‘EBCED’den geldiğini anlattı.

‘Cifir’ hesabının da yalnız bizde değil hemen hemen bütün dünyada kullanıldığını söyledi. ‘Cifir’ hesabının ister dini kitaplardan tarih çıkarma da olsun ister şairler tarafından şiirlerinde tarih düşmekte kullanıldığını anlattığı seminerde, özellikle “İNNA A’TEYNA’NIN SIRRI’ üzerinde durdu. Bu konuda bilinmeyenler olduğunu söylerken konuyu açıklığa kavuşturdu. Örtlek, “Neden Besmele’deki ‘sin’ harfi ‘mim’e kadar uzatılmış?” diye sordu. Örtlek, hattatların ‘Sin’in önünde bir ‘Elif’in bulunduğunu bu elifle sini yatırarak ‘MİM’e kadar uzattıklarını söyledi.

HABER & FOTOĞRAF: BEYTULLAH AVCI

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