Kur’ân ve Sünnet ayrılmaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Sabah Namazı Buluşmaları” kapsamında Adapazarı’ndaki tarihî Orhan Camii’ne gelerek cemaate sabah namazını kıldırdı.

Erbaş, namaz sonrası cemaate hitap ederek, “Bu seher vaktinde fecir zamanı üzerimize sağanak sağanak yağan Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Tövbe ve istiğfarlarımızı makbul eylesin. ‘Amin’ diyen biz mü’min kullarını umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin.” diye konuştu.

“Kur’an ve sünnet beraber anlaşılır”

Mevlid Kandili’nin 19 Kasım’da idrak edileceğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti: “Hurafelerle, yanlışlarla, sünneti dışlayarak, öteleyerek birtakım anlayışlar ortaya çıkıyor. Sünnet olmadan Kur’ân anlaşılır mı? Peygamberimizin (asm) hayatını, sünnetini bilmeden, Kur’ân anlaşılır mı? Bunları birbirinden ayırmak mümkün mü? Mümkün değil, Kur’ân ve sünnet beraber anlaşılır. Kur’ân’ı anlamak için sünnetten yararlanacağız, sünneti anlamak için Kur’ân’dan yararlanacağız. Birbirinden ayrılması imkânsız.” Erbaş, “Allah için çalışmak nasıl olmalı?” konusunda da cemaate vaaz verdi.