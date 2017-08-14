"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Kurbanlıklar yola çıkıyor

14 Ağustos 2017, Pazartesi 13:03
İstanbul Valiliğince, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili bütün tedbirlerin alındığı, kurbanlıkların 17 Ağustos'tan itibaren kente girmesine müsaade edileceği öğrenildi.

İstanbul Valiliğince, kent genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış vekesim yerleri belirlendi. 

Anadolu yakasından Trakya bölgesine hayvan geçişiyle ilgili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu ayağında (Çamlıca ve Riva Canlı Hayvan Sevk ve Kontrol noktaları) 7/24 esasına göre Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, kolluk kuvvetleri ile birlikte nöbet tutmaya başladı.

Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinden İstanbul'a kurbanlık hayvan getirmek isteyenlerin, hayvanlarını kentin çeşitli ilçelerine götürmelerine 17 Ağustos'ta müsaade edilecek.

Pazar yerlerinde tam zamanlı veteriner hekimler görev alacak

Trakya bölgesine geçmek isteyen hayvan sahiplerinin geçişine ise şartları yerine getirmişlerse aynı gün izin verilecek. Ayrıca 25 Mayıs 2010 tarihinde Trakya Bölgesi şap hastalığından aşılı arilik statüsü kazandırıldığı için bu statüyü korumak, Avrupa yakasına olası bir hastalık bulaşmasını önlemek ve vatandaşların kurban ibadetlerini riske etmemek için de tedbir alındı.

Bunun için hayvan sevk ve kontrol noktalarında nöbet tutan teknik ekipler bir taraftan evrak inceleme prosedürlerini yerine getirirken, diğer taraftan sağlık kontrollerini yapacak. Ayrıca ilçe kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen pazar yerlerinde tam zamanlı veteriner hekimler görev başında olacak.

Veteriner hekimlerin gerekli kontrolleri yaparak gebe ve damızlık dişi hayvanların kurbanlık olarak pazar yerlerine girmelerine ve satışlarına izin verilmeyecek.

AA

Etiketler: kurban, kurbanlıklar, kurban fiyatları
Okunma Sayısı: 668
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.