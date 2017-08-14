Kurbanlıklar yola çıkıyor

İstanbul Valiliğince, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili bütün tedbirlerin alındığı, kurbanlıkların 17 Ağustos'tan itibaren kente girmesine müsaade edileceği öğrenildi.

İstanbul Valiliğince, kent genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış vekesim yerleri belirlendi.

Anadolu yakasından Trakya bölgesine hayvan geçişiyle ilgili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu ayağında (Çamlıca ve Riva Canlı Hayvan Sevk ve Kontrol noktaları) 7/24 esasına göre Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, kolluk kuvvetleri ile birlikte nöbet tutmaya başladı.

Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinden İstanbul'a kurbanlık hayvan getirmek isteyenlerin, hayvanlarını kentin çeşitli ilçelerine götürmelerine 17 Ağustos'ta müsaade edilecek.

Pazar yerlerinde tam zamanlı veteriner hekimler görev alacak

Trakya bölgesine geçmek isteyen hayvan sahiplerinin geçişine ise şartları yerine getirmişlerse aynı gün izin verilecek. Ayrıca 25 Mayıs 2010 tarihinde Trakya Bölgesi şap hastalığından aşılı arilik statüsü kazandırıldığı için bu statüyü korumak, Avrupa yakasına olası bir hastalık bulaşmasını önlemek ve vatandaşların kurban ibadetlerini riske etmemek için de tedbir alındı.

Bunun için hayvan sevk ve kontrol noktalarında nöbet tutan teknik ekipler bir taraftan evrak inceleme prosedürlerini yerine getirirken, diğer taraftan sağlık kontrollerini yapacak. Ayrıca ilçe kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen pazar yerlerinde tam zamanlı veteriner hekimler görev başında olacak.

Veteriner hekimlerin gerekli kontrolleri yaparak gebe ve damızlık dişi hayvanların kurbanlık olarak pazar yerlerine girmelerine ve satışlarına izin verilmeyecek.