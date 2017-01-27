Kurtköy Havalanındaki darbeci askerlerin davası ertelendi

İstanbul'da darbeci askerlere yönelik ilk davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı nisan ayına erteledi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak İstanbul'da darbeci askerlere yönelik ilk davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı nisan ayına erteledi. Kurtköy Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 28 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi. Darbe girişiminde tanklarla Kurtköy Havaalanı'na girmek isteyen askerlere engel olunarak tanklar polis tarafından kontrol altına alınmıştı. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada mahkeme heyeti, verilen ara kararları açıkladı. Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da yapılmasını kararlaştırdı. 'Ateş edin, gerekirse tank topuyla ateş edin diyordu' Mahkeme, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak tutuklu sanıkların ByLock kullanıp kullanmadığı ve bunu kullanan kişilerle varsa görüşme yoğunluğuna ilişkin bilgi istenmesini kararlaştırdı. Darbe girişimi gecesi izin ve görev listesi ile izinli olduğu halde çağrılan personelle ilgili detaylı bilgi istenmesi için 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına yazı yazılmasını karara bağlayan mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden o güne ait güzergahtaki kamera kayıtları ile Youtube ve haber ajanslarından olay yerindeki görüntülerin talep edilmesine hükmetti. AA

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