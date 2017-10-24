Kurunun yanında yaşı da yaktılar

OHAL’e tepki gösteren SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “‘Efendim ne olacak kurunun yanında yaş da yanar, birkaç tane de girsin. Olmaz arkadaş” derken TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise KHK ihraçlarıyla ilgili, “Bu kadar yoğun sayılar olunca maalesef kurunun yanında yaşlar da yandı gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Olağanüstü halin olağan hale geldiğinin altını çizerek, “Karısı, kocası işlerinden atılıyor. Maaşları kesiliyor. Mal varlıklarına el konuluyor. Kendisi bir iş aradığı zaman işe giremiyor. Hiçbir geliri yok. Çalışamıyor. Bu zulümdür. Bizim kendi arkadaşlarımızdan bu konuda maalesef dürüstlüğüne, Milli Görüş’teki samimiyetine inandığımız insanlar var. Bu insanların bir kısmı hapse girdi. ‘Efendim ne olacak kurunun yanında yaşta yanar, birkaç tane de girsin.’ Olmaz arkadaş” ifadelerini kullandı.

AKP, bundan sonra da ne yapacağını şaşırdı

SP Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3 belediye başkanının istifalarının istenmesine ilişkin olarak “AK Parti, bundan sonra da ne yapacağını şaşırdı. ‘Ben şu yanlışlığı yaptım’ demiyor. Gidiyor, gariban belediye başkanlarının tepesine biniyor” dedi. Partisinin, İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki Kocaeli 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Karamollaoğlu, Türkiye’nin iyi yönetilmediğini, iktidarın ekonomik ve dış politikada başarısız olduğunu belirtti. Tarım ve hayvancılıkta dışarıya muhtaç hale gelindiğini vurgulayan Karamollaoğlu, “Başkalarının tohumunu ithal ediyoruz. Büyük ve küçükbaş hayvan ithal ediyoruz. İşsizlik artmış. İç göç artmış. Dış ticaret açığı büyümüş. Her sene 55-60 milyar lira faiz ödüyoruz. Milli gelir adil dağılmıyor. Altta kalanın canı çıkıyor. Asgari ücret açlık sınırında” diye konuştu.

Normalleşmeye dönük hızla adımlar atmalıyız

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Siyasilere mesajımız kutuplaşmadan çıkılmalı. 80 milyonluk bir ülke, iyi haberi de kötü haberi de olacak. Ama artık kötü haberlerle uyanmayalım” dedi. Bilecik Cumhuriyet’te yer alan röportajda şu mesajları verdi; “Hiçbir ekonomik kazanımın demokraside ilerleme sağlamadan kalıcı ve sürdürülebilir olamayacağını biliyoruz. Hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmadan; katma değer ve istihdam yaratmaktan, nitelikli yatırım çekmekten veya etkin girişimlerin yeşerdiği ülke olmaktan bahsetmemiz mümkün değil. Normalleşmeye dönük hızla adımlar atmalıyız. Bazı yabancı paydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmelerinin zorlaştığı, sözleşme imzalamalarının kurum içi mevzuatları gereği mümkün olmadığı, seyahat ve sağlık sigortası yapamadıkları gibi şikâyetlerle karşılaşıyoruz. Bizler ihracatımızı artırmaya, ticari ilişkilerimizi geliştirmeye çalışırken, ticari ortaklarımız mal tedarikinde bir risk olur mu acaba diye düşünebiliyorlar. Bunlar maalesef yurtdışındaki algının buradakinden farklı olduğunu gösteriyor.

Kutuplaşma bitsin

Tüm siyasilere mesajımız uzlaşarak şu kutuplaşma işinden çıkılmalı. Türkiye’nin en fazla ihtiyacı olan, iş dünyasın da, öğrencilerin de iş dünyası dışındakilerin de ana beklentisi bu noktada. Sabah kalktığında iyi haberlerle uyanmak... İşin özeti bu. Koca 80 milyonluk bir ülke iyi haberi de kötü haberi de beraber alacak ama arka arkaya yağmur gibi kötü haberlerle uyanmayalım. Bunun için gerçekten insanların birbirine bakarken sorgulamayan birbirlerini daha fazla kucaklayan, lafta değil pratikte bunun olması gerekiyor.

‘Kurunun yanında yaşlar da yandı gibi görünüyor’

Gerek eğitim gerek diğer kamu kurumlarında çok fazla ihraçlar söz konusu oldu. Belki birçoğu yüzde yüz karşılığı olan ihraçlar. Ama bu kadar yoğun sayılar olunca maalesef kurunun yanında yaşlar da yandı gibi gözüküyor. Bu denli yaygın bir uygulamanın hatasız olduğunu düşünmek zor. Biz konuya hak arama özgürlüğü açısından yaklaşıyoruz. Her bir bireyin hak arama yollarına sahip olup olmadığına bakılmalı.”