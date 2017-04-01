Bediüzzaman Haftası bütün yurtta dolu dolu geçmeye devam ediyor. Avukat Hamza Kara’nın konuşma yaptığı “Risale-i Nur’a göre Hukukun Üstünlüğü ve Adalet Ekseninde Din-Devlet ve Cemaat İlişkileri” konulu konferans, İnegöllüler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 57. yılı dolayısıyla bütün Türkiye’de 23-30 Mart arasında çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Kara’yı ağırladı. Asıl kuvvetin hakta olduğunu ifade eden Kara, Risale-i Nur üzerinden örnekler vererek adalet ve hukukun üstünlüğü kavramlarını açıkladı. Ahmet Altın, sunduğu konferans, Burhan Aka’nın okuduğu Kur’ân tilâvetiyle başladı. Yeni Asya Derneği İnegöl temsilcisi Beytullah Kurtoğlu’nun yaptığı selâmlama konuşmasının ardından, Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu açılış konuşması yaptı.

Haktan daha güçlü bir şey olamaz

Hamza Kara sözlerine Risale-i Nur’dan örnekler vererek hukukun üstünlüğü ve adalet tanımıyla başladı. Kara “Üstad diyor ki Peygamberimizin (asm) mesleği de var mezhebi de var. Mesleği nefs-i hak (hakkın ta kendisi) mezhebi ayn-ı sıdk (doğruluğun ta kendisi). O hak ki aldatmaz, yanlışa teşvik etmez, başka surete sokmaz insanı. Haktan daha güçlü bir şey olamaz. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünün ne olduğunu anlamak isteyen insanların ilk nazar edeceği şahıs Peygamber Efendimiz (asm). Onu anlamadan ne hakkı, ne de hukukun üstünlüğünü anlarsınız. Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir. Dolayısıyla kuvvetli olup da haklı olmaya çalışan insanlar yanlış biliyorlar.” dedi.

‘Masumun hakkını korumayan adalet, adalet değildir’

Adalet-i mahza ve adalet-i izafiye tanımlarını yapan Kara konuşmasına şöyle devam etti; “Adalet-i mahzaya göre adaletin ilk hedefi, en önemli unsuru masumun hakkını korumaktır. Masumun hakkını korumayan adalet, adalet değildir. Bütün insanlığı kurtarmak için bile olsa bir masum adam öldürülmez. Adaletin en önemli koridoru masumiyettir. Bir insanın suçlu olduğu kaydedilmedikçe suçsuzdur. Emareler delil değildir. Bunlar hukuksal ifadelerdir. ‘Biraz içeride yatsınlar bakalım’ ifadesi sakattır. Kişi eğer suçluysa ve suçu ispat edilmişse gereken yapılır. Buna kimse karşı çıkmaz. Fakat adaletin en temel esası masumun hakkını korumaktır.” “Hak ve batılın birbirine girdiği, sıdk ve kizbin, iman ve küfrün birbirlerine yakınlaştığı bir zamanda” yaşadığımızı ifade eden Kara, Yeni Asya’nın çizgisi belli olduğunu ve Allah rızası için hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Haber: Elif Nur Duman