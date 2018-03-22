Kuvvetler ayrılığı ilkesi en fazla Türkiye’de zedelendi

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde demokrasiler zor bir dönemden geçiyor.

Araştırmada ‘Boğaz’ın bozuk demokrasisi’ olarak nitelenen Türkiye’de siyasi durumun belirgin biçimde kötüleştiği ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar zedelendiği belirtildi. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Alman Bertelsmann Vakfı’nın iki yılda bir hazırlanan ‘Transformasyon Endeksi’nin (BTI) sonuncusunun sonuçları kamuoyuna açıklandı. Kalkınmakta ve az gelişmiş olan 129 ülkenin değerlendirildiği araştırmada, 1 Şubat 2015 ile 31 Ocak 2017 tarihleri arasındaki dönem ele alındı. Dünya genelinde demokrasi ve hukuk devletlerinin krizde olduğu savunulan araştırmada, “Giderek daha fazla sayıda ülkede yöneticiler kontrol mekanizmalarını genişletiyor” dendi. Türkiye’nin dengesini kaybettiği belirtilen araştırmada, dünyanın hiçbir ülkesinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin Türkiye’deki kadar zedelenmediği belirtildi. Araştırmada ‘Boğaz’ın bozuk demokrasisi’ olarak söz edilen Türkiye’de, 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra düşünce, basın ve toplanma özgürlüğünün ciddi biçimde kısıtlandığı, iktidarın topluma kendi görüşünü empoze etmeye çalıştığı, muhalefetin ise marjinalleştirildiği aktarıldı.

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