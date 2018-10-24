"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kuyuda arama yapılmasını Suudi yetkililer engellemiş

24 Ekim 2018, Çarşamba 14:20
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturmasında, polislerin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu bahçesindeki kuyuda arama yapmasına Suudi yetkililerin izin vermediği ortaya çıktı.

Konsolosluk aracındaki inceleme tamamlandı

'Üzeri örtülen en kötü olay'

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil araması yaptı.

Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine Suudi yetkililerce izin verilmediği öğrenildi.

Kaşıkçı olayı

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. 

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

AA

Etiketler: cemal kaşıkçı, konsolosluk, suud
Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kuyuda arama yapılmasını Suudi yetkililer engellemiş

    Tartışma büyüyor: 'Bütçeyi mektup yüzünden değiştirmeyeceğiz'

    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Danıştay'ın kararları eleştirilebilir

    MHP, Melih Gökçek'i aday gösterecek iddiası

    Galatasaray zorlu Schalke 04 ekibini konuk ediyor

    Çipras'ın Yunan karasularına ilişkin kararına Türkiye'den ilk tepki

    Soğuk hava dalgası kapıda: Yarın tüm yurtta yağış bekleniyor

    Erdoğan'dan Danıştay'ın tartışmalı 'öğrenci andı' kararına ilişkin açıklama

    Öğrenci andı dayatması sona erecek mi?

    611 yıllık minarenin sökümü bir ayda tamamlanacak

    AB Konseyi Başkanı Tusk: Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç

    Bedelli askerlik başvurularına ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

    11 ile Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

    MEB, liselere giriş sınava yönelik örnek soruları yayımladı

    Resmi plakalı araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

    Akdeniz'de deprem

    'Üzeri örtülen en kötü olay'

    Nefretin çaresi din hürriyeti

    Sosyal medyada Avrupa birincisiyiz

    İyot eksikliği zeka geriliği yapabiliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    And dayatması ve demokrat duruş
    Süleyman KÖSMENE

    Daire-i harimde unuttuklarımız-1
    Genel

    Yollar ayrıldı: Yerel seçimde cumhur ittifakı çöktü
    Mustafa ORAL

    Çiçek aşısından, kuduz aşısına
    Genel

    Günlük okumalara âzamî derecede önem vermeliyiz
    Risale-i Nur'dan

    Musîbeti rıza ve tevekkülle karşılamalı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İslâm’da kadın ve fıtrat haberleri
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim ve İHL’ler
    Genel

    'Üzeri örtülen en kötü olay'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.