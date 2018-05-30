Kuzey Irak şehidi duâlarla

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlerin sızma girişiminde bulunulması üzerine çıkan çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu (26), Hakkâri’de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde operasyon yürüten güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu için Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Askerler ve Özel Harekât polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan Şehit Uzman Çavuş Kolcu’nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara’nın Haymana ilçesine uğurlanmak üzere Van’a gönderildi. Cenaze, Van’dan Ankara’ya uçakla götürüldü. DHA

Okunma Sayısı: 269

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.