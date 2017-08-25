Kuzu: Kendimizi ifşa ettik

Muğla’da görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimi dâvâsında savunma yapan Zekeriya Kuzu, “Menfeze serin olduğu için girdik. Dinlenip yola çıkıp teslim olacaktık. 1.5 saat boyunca bizi aradılar. Olay daha büyümesin diye kendimizi ifşa ettik” dedi.

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