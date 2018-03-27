KYK'dan "Bir lambayı kaç günde bir temizlersin?" sorusu hakkına açıklama

KYK'den, sürekli işçi kadrosu sınavındaki "Bir lambayı kaç günde bir temizlersin?" sorusunun, temizlik hizmetlerini yapmakla yükümlü personelin iş tanımları arasında bulunduğu belirtildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden (KYK) yapılan yazılı açıklamada, bir gazetenin 25 Mart tarihli nüshasında "Bir lambayı kaç günde bir temizlersin?" başlığıyla "maksatlı" yayınlanan ve asılsız içerikler barındıran haber üzerine açıklama yapma gereği oluştuğu bildirildi.

Sürekli işçi kadrosuna müracaat eden, hizmet alımı suretiyle KYK'de görev yapan ve sınava girmeye hak kazanan personele, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun sorular hazırlandığı ifade edilen açıklamada, hazırlanan soruların Kurum Temizlik Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi, Kurum Güvenlik Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi, Kurum İklimlendirme ve Teknisyen Yardımcısı Teknik Şartnamesi ve Kurum Kalite Standartları esas alınarak hazırlandığı, sınava katılan 495 kişiye de bu soruların yöneltildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlanan soruların kapalı zarf usulüyle her bir katılımcıya bir soru olmak üzere hazırlandığı, komisyon tarafından sınava giren kişi tarafından zarf çektirilmek suretiyle çıkan soruyu okuyup cevaplandırılması istendiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Okuyup cevaplandıran kişi ise kendisine çıkan soru kağıdı üzerine ad soyadı yazmak, tarih atmak ve imzalamak suretiyle zarfı imza karşılığı komisyona teslim etmiştir. Kadroya geçiş sınavı Sivas İl Müdürlüğümüz tarafından 13-20 Mart tarihleri arasında yapılmış ve sonuçlar henüz açıklanmamıştır. Habere konu soru Yurt Hizmet Kalite Standartların Uygulama Rehberinde Temizlik alt başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre temizlik yapılan yerin türüne göre temizlik periyotları günlük, haftalık, aylık ve yıllık temizlik olarak ayrılmıştır.

Buradan da anlaşılacağı gibi bahsi geçen soru, temizlik hizmetlerini yapmakla yükümlü personelin iş tanımları arasında bulunmakta, Yurt Hizmet Kalite Standartlarına göre lambaların temizlenmesi aylık yapılacak iş tanımlarının içerisinde yer almaktadır. Bu soru sadece habere konu olan kişiye değil, başka kişilere de değişik versiyonlarla sorulmuştur. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi hiçbir adaya sınav başarı durumuna ilişkin tebliğde bulunulmamış, sınav komisyonunca değerlendirilmesinin ardından resmi olarak duyurulacağı ifade edilmiştir."