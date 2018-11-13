Lastik-İş’in Genel Başkanı öldürüldü

DİSK’e bağlı Lastik-İş’in Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silâhlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete geldiği esnada, henüz belirlenemeyen sebeple fabrikada çalışan işçilerden Sedat U’nun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı. Ağır yaralı Karacan ve Bayraktar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdullah Karacan, hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen vefat etti. Diğer yaralı sendikanın Sakarya şubesi yönetim kurulu üyesi Osman Bayraktar’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Polis ekiplerinin, fabrikadaki incelemesi sürüyor. AA

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