Risale-i Nur Külliyatının devlet tekelinden kurtuluşunun hatırasına özel baskıyla hazırlanan külliyat serisinden Lem'alar da çıktı.

Risale-i Nur Külliyatının basım-yayın hakkını devlet tekeline veren kanunun iptalinin ardından külliyatı özel bir baskı ile yayına hazırlama çalışmalarını başlatan Yeni Asya Neşriyat, Asâ-yı Mûsa, Sözler, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, İman ve Küfür Muvazeneleri, Muhakemat ve Emirdağ Lâhikası'ndan sonra Lem'alar'ı da okurlarına sundu.Yeni Asya Neşriyat yetkilileri, sıradaki eser olan Mektubat başta olmak üzere kalan yedi eseri de en kısa zamanda okurlarla buluşturacaklarını dile getirdiler.

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