Liderlerden bayram mesajları

Siyasi parti liderleri Ramazan Bayramı vesilesiyle birer kutlama mesajı yayınladı.

''Özellikle rica ediyorum''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

Erdoğan yayınladığı mesajda, "Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını nihayete erdirerek yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşulduğunu belirtti.

Ülkede yaşanan terör olayları, bölgede devam eden hatta yenileri ortaya çıkan insani krizler sebebiyle bu ramazan ayının da hüzünlü geçtiğini ifade eden Erdoğan, bayramın huzur ve bereketinin tüm bu sıkıntıların geride bırakılarak birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürünmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Erdoğan, özellikle terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerinin başarılarının herkesi gururlandırdığını vurguladı. Dağlardan ovalara, mağaralardan en izbe köşelere kadar saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerine millet adına şükranlarını sunan Erdoğan, terörle mücadele esnasında ve 15 Temmuz'da şehit düşenlere Allah'tan rahmet, tedavileri süren gazilere acil şifalar diledi.

"Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için kurulan tezgahlar birer birer çökerken her krizin ardından yeni fırsatlar çıktığına şahit olduklarına dikkati çekti. 15 Temmuz'da istiklaline ve istikbaline pranga vurulmak istenen Türkiye'nin, aradan bir yıl geçmeden her bakımdan eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor olmasının, bunun en somut ifadesi olduğunu bildiren Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız.

Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları ecdadımız, kanlarıyla yoğurarak bizlere vatan haline getirmiştir. Bize düşen, kendimizden sonraki nesillere, güçlü, müreffeh, istikrarlı, huzur ve güven içinde bir ülke bırakmaktır. Bunun için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

"Trafik kurallarına riayet etmenizi rica ediyorum"

Erdoğan, bayram dolayısıyla yola çıkan vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek, "Sizlerden, bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi, uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim." uyarısında bulundu.

Aziz milletin ve İslam dünyasının bayramını tebrik eden Erdoğan, "Ramazan bayramının, tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başbakan Yıldırım, Ramazan Bayramı mesajında, "Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla kimsesizlerin kimsesi, mazlum ve mağdurların hamisi, insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı mesajında, "Küresel insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi olan Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla kimsesizlerin kimsesi, mazlum ve mağdurların hamisi, insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, mesajında şunları söyledi:

"Demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, yükselen gücü ve birikimiyle bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan vatandaşlarının her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken diğer yandan bölgesel ve küresel barış için bütün imkanlarıyla sorumluluk üstlenmeyi sürdürecektir."

Kılıçdaroğlu'dan bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı mesajında, "İnsanların doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlüklerin kullanımının birilerinin lütfu olarak görüldüğü ülkeler diktatörlüklerdir, firavunluklardır, zulmün en açık şekilde yaşandığı tiranlıklardır. Adalet bayrağı mutlaka galip gelecek, bu haksızlıklar son bulacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramlarda yaşanan hoşgörü, saygı, sevgi ve dostluk hislerinin, her türlü kötülük ve fenalığın önündeki en büyük ilaç olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Manevi iklimiyle bizleri kuşatan, bütün insanlığı iyiliğe ve güzelliğe sevk eden bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemizde ve bütün dünyada huzur içerisinde geçmesini, Ramazan ayının bizlere hatırlattığı değerlerle dolu olmasını diliyorum. Ramazan ayı boyunca bir kez daha elimizdeki nimetlerin değerini, gariplerin, mazlumların halini, ahlak ölçüsü içerisinde yaşamanın kıymetini anlama fırsatı bulduk. Bayramlar bu değerleri yaşamanın ve yaşatmanın en önemli vesilesidir. Bayramlarda yaşanan hoşgörü, saygı, sevgi ve dostluk hisleri her türlü kötülük ve fenalığın önündeki en büyük ilaçtır. Geçmiş öfkeler, kin ve nefret duyguları bayramlarda silinir, insanlar kendi insan kardeşlerine farklı bir gözle, başka bir anlayış ile bakar. Bu da toplumsal bağları güçlendirir, milletimizi ve insanlığı birbirine yaklaştırır" dedi.

"Adaleti sağlaması gereken yer, bağımsız mahkemelerdir"

Bu bayramın buruk yaşandığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Yüzbinlerce yurttaşımız adalet bekliyor. Bizler bu beklentiye kayıtsız kalamayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bizler dilsiz şeytan olmayı kabul edemeyiz. Adalet toplumsal varlığımızın, mutluluğumuzun, huzur ve barış içerisinde yaşamamızın temelidir. Peygamber efendimiz 'Sizden önceki toplumlar, yasaları herkese eşit biçimde uygulamadıkları için helak oldular. Onlar; fakir, kimsesiz biri, suç işlediği zaman en ağır cezayı verirler; zengin ve güçlü bir kişi suç işlediğinde ise onu cezalandırmazlardı. Allah'a yemin ederim ki, bu suçu işleyen, kızım Fatıma da olsa, onu cezalandırmaktan çekinmem' buyuruyor. Adaletin olmadığı bir ülke en büyük felaketle karşı karşıya demektir. Adaletin temeli de eşitliktir, özgürlüklere ve başkalarının haklarına duyulan saygıdır. Adaleti sağlaması gereken yer de milletimiz adına karar veren bağımsız mahkemelerdir. Eğer yargı siyasi iktidarın bir uzantısı haline dönüşürse, eğer hakimler hukuk ile değil siyasi iradenin baskısıyla karar verirse, eğer mahkemeler hakkın değil birilerinin siyasi çıkarının korunduğu yer haline gelirse orada adalet biter"

"Hak ve özgürlüklerin kullanımının birilerinin lütfu olarak görüldüğü ülkeler, diktatörlüklerdir"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bayram mesajını şöyle sürdürdü: "İnsanların doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlüklerin kullanımının birilerinin lütfu olarak görüldüğü ülkeler diktatörlüklerdir, firavunluklardır, zulmün en açık şekilde yaşandığı tiranlıklardır. Özgürlük ve adalet üzerine inşa edilen Cumhuriyetimiz ve ezelden beri bu değerler için yaşayan halkımız böyle bir karanlığa teslim olamaz. Adalet bayrağı mutlaka galip gelecek, bu haksızlıklar son bulacaktır. Çünkü biliyoruz ki haksızlık yapan ile hakkı savunan, zalim ile mazlum arasında yüce Allah tarafsız değildir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemize adaletin hakim olması için Ramazan ayında türlü zorluklara göğüs gererek yollara düşen çok değerli yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum, çok çeşitli sebeplerle burada bizlerle birlikte olamayan ancak gönlüyle, duasıyla bizlere güç veren herkese teşekkür ediyorum, bütün halkımızın ve İslam dünyasının Ramazan bayramını kutluyor, bu bayramın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum"

Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan mübarek ramazanın geride bırakılarak, bayrama ulaşıldığını belirtti.

"Allah'tan niyazım tuttuğumuz oruçları, kalpten, ta en derinden kopup gelen dua ve ibadetlerimizi kabul etmesidir." temennisinde bulunan Bahçeli, ramazanın, diriliş mevsimi, tövbe mektebi, huzur ve dayanışma medeniyeti olduğuna işaret etti.

Yaşanılan ağır buhranların, iç ve dış politikada vasat ve varlık bulan trajik vakaların ramazan ayının anlam ve ruhuna gölge düşürdüğüne dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hain ve bölücü terör, girdiği kanlı vardiyada provokasyonlarını alçakça sürdürmüş, sivil ve güvenlik görevlisi evlatlarımızı acımasızca şehit etmiştir. Türkiye düşmanları, ramazanda da boş ve atıl durmamıştır. FETÖ-PKK-PYD-YPG-IŞİD gibi canavar yapılar, küresel mahfillerden, karanlık efendilerinden aldıkları emirler doğrultusunda masumlara, ülke ve devletlerin egemenlik haklarına kast etmek için arka arkaya kademeye ve nöbete girmişlerdir. Terör yalnızca Türkiye'nin sorunu değildir. Nitekim dünyanın değişik bölge ve coğrafyalarında görülen saldırı ve suikastlar bunun bariz ispatıdır. İnsanlık terörle boğuşmaktadır. Buna karşılık küresel akıl dağınık, küresel vicdan suskun ve tedirgindir. Türk milletinin terörle mücadelesine şaşı bakan, şüpheyle yaklaşan, bununla yetinmeyip terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan çifte standartçı ülkelerin terörizmden şikayetçi olmaları inandırıcı ve ikna edici bir tavır olmayacaktır."

Bahçeli, Türkiye'nin yoğun bir beka mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, "Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasından, mensubu olduğumuz aziz millet varlığından, sahibi olduğumuz kutlu devlet yapısından taviz isteyen, çözülme bekleyen, çürüme dileyen çok sayıda iç ve dış mihrak hazır kıta pusudadır. Bu itibarla tehdidin dozajı çok fazla, tehlikenin ölçeği çok yüksektir. Türk milletinin karşı karşıya olduğu vahim meseleler fuzuli yürüyüşlerle aşılamayacak, hezeyan adımlarla engebeli yollarda adalet ve ahlak bulunamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Soydaşlarımız her zaman gözetilmeli"

Milli birlik ve kardeşlik ruhu diri olduktan, dayanışma ve yardımlaşma şuuru ayakta durduktan sonra hiçbir hain emelin, hiçbir yabancı ajanın, hiçbir işbirlikçinin Türkiye'ye zarar veremeyeceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bayram günlerinde olduğu gibi herkes gönülden tokalaşmalı, yürekten kucaklaşmalıdır. Dargınlıklar bitirilmeli, küsler barışmalıdır. Çünkü haricimizde bu kadar saldırı ve sorun varken enerjimizi içe dönük basit anlaşmazlıklarla heba edemeyiz, potansiyel gücümüzü nafile yere harcayamayız. Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğiyle birlikte, mücavir alanlardaki komşu ülkeleri ve soydaşlarımızı da her zaman gözetmeli, üzerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmelidir. Özellikle Türkmen kardeşlerimizin bizleri üzen ve kahreden mağduriyetleri her yönüyle ortadadır. Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin daha fazla hak kaybı, daha fazla eziyet ve baskı görmemesi için mutlaka ki öncü ve ana taşıyıcı bir kuruma ihtiyaç vardır. Bu öncü kurum da hiç şüphesiz Irak Türkmen Cephesi, önderi ise Sayın Erşat Salihi'dir. Türkmenli emniyete alınmadan Ankara rahat ve istikrarlı olamayacaktır."

Türkmenler huzura kavuşmadan, Türk milletinin gergin ve kaygılı bekleyişinin son bulmayacağının altını çizen Bahçeli, "Dileğim bayram ruhunun, kardeşlik ve birlik hukukunun Türk-İslam coğrafyalarına nüfuz etmesidir. Öncelikle bütün vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor bayramlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.