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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Liderlerin oy kullanacakları sandıklar belli oldu

20 Haziran 2018, Çarşamba 13:00
Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu.

Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da kullanacak.

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin oy kullanacakları sandıklar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek. Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin seçim sonuçlarını parti genel merkezlerinden takip etmesi bekleniyor.

İnce, memleketi Yalova'da

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu memleketi Yalova'da kullanacak. 24 Haziran Pazar günü Saffet Çam Ortaokulu 1118 numaralı sandıkta oy verecek İnce, daha sonra Ankara'ya gelerek, sonuçları takip edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy verecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi 1067 numaları sandıkta oyunu kullanacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise oyunu İstanbul Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu 1154 numaralı sandıkta atacak.

HDP'nin eş genel başkanlarından Pervin Buldan İstanbul, Sezai Temelli ise Van'da sandık başına gidecek. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde oy kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 3203 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra sonuçları partisinin genel merkezinde takip edecek.

TBMM Başkanı Kahraman ve komutanlar Çankaya'da

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ise daha önceki seçimlerde olduğu gibi oylarını Çankaya İlkokulu'nda verecek.

 

AA

Etiketler: aday, seçim, 24 Haziran, oy
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