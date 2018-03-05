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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Liderlik için değil, birlik için yarışın

05 Mart 2018, Pazartesi
İstanbul’da düzenlenen “8. Dünya İslam Forumu”nda yayınlanan İstanbul Deklarasyonunda İslam ülkelerinin liderlik için değil birlik için yarışması gerektiğine dikkat çekildi.

8. Dünya İslâm Forumu İstanbul Deklarasyonu yayınlandı. “Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon” ana teması altında İstanbul’da gerçekleştirilen 8. Dünya İslam Forumu’na STK ve düşünce kuruluşu temsilcileri, araştırmacılar, siyasi temsilciler, bakanlar, diplomatlar, bürokratlar ve parlamenterler katıldı.

Program sonrasında yayınlanan deklarasyonda İslam ülkelerinin ve Müslüman toplumların tanışması önündeki engellerin kaldırılması, tanışıklığın artırılmasının önemine dikkat çekildi. “İslam dünyası düzeyinde yürütülen faaliyetlerde herhangi bir ülkenin, ya da bu ülkeye ait kurum ve aktörlerin liderlik iddiasıyla ön plana çıkarılması kıskançlıklara ve bölünmeye neden olabilecektir” uyarında bulunulan deklarasyon metninde,  “Önemli olan, liderlik değil birlik için hayırda yarışmaktır. Bu nedenle, İslam dünyası nezdinde icra edilen faaliyetlerde eşitlik ve kardeşlik ilkelerine riayette azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. 

İnsan hakları faaliyetleri geliştirilmeli

Yayınlanan deklarasyonda şu ifadeler kullanıldı; “Müslüman toplumlar arasındaki tanışıklığın artırılması; yoksulluğun önlenmesi, insan hakları gibi konulardaki faaliyetlerin geliştirilmesi, İİT, ECO, D-8 gibi teşkilatların daha aktif hâle getirilmesi ve gerekli görüldüğünde yenilerinin teşkili, istişare mekanizmaları oluşturulması; ve İslam dünyasının bölünmesine neden olan kavramların gereğince kullanımının sağlanması gerekmektedir.” 

Siyasî ve içtimaî kurumların meşruiyeti aşındı

“İslâm dünyasında din kurumu, din-siyaset etkileşimi ve ilgili kavramlar dinî metinlerin epistemolojik özellikleri çerçevesinde özgün niteliklere sahiptir. Bu çerçevede İslam dünyasında siyasi ve içtimai müesseseler canın, malın, aklın, neslin ve dinin korunması ilkeleri çerçevesinde meşruiyet kazanmıştır. İslâm dünyasında son yüz yılda yaşanan mağduriyetler; bu beş ilkenin korunması noktasında soru işaretleri oluşmasına, siyasî ve içtimaî kurumların meşruiyetinin aşınmasına neden olmuştur. 

İslâm dünyası bu meşruiyet açığını kapatmalı

Söz konusu meşruiyet aşınması - tabiat boşluk kabul etmez fehvasınca - “hilafet” ve “cihat” gibi kavramların, art niyetli ya da mutaassıp kimseler veya gruplar veyahut İslam dünyası üzerinde operasyon gerçekleştirmek isteyen dış aktörler tarafından istismar edilmesine neden olmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren milyonlarca masum sivil bu kavramların suiistimali sonucu öldürülmüş ve çok daha fazla insan yerinden yurdundan edilmiştir. Bu kargaşa sonucunda ortaya çıkan mali kayıpların hesabı ise henüz tutulabilmiş değildir. İslam dünyası bu meşruiyet açığını behemehâl kapatmak durumundadır.

Önemli olan tanışma ve takvadır

Ulus-devletin temel zamkı olan millet ve ümmet kavramlarını muhalif kavramlar olarak ele almak; İslam dünyası açısından sadece zaman israfı, kuvvet kaybıdır ve “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır” ayetinin yanlış anlaşılmasıdır. Irklar, milletler, aşiretler ve kabileler tarih boyunca var olagelmiştir bundan sonra da var olacaktır. Önemli olan tanışma ve takvadır. Yapılması gereken ise İslam ülkelerinin ve Müslüman toplumların tanışması önündeki engellerin kaldırılması, tanışıklığın artırılmasıdır. 

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