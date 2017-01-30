Linç kampanyasına hayır

Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak adlandırılan yeni anayasa referandumu tartışmaları ve kutuplaşmaları körükledi. Sosyal medyadan başlayan linç kampanyaları toplumun çeşitli kesimlerine yayılarak sokağa yansıdı. Linç kampanyalarına ve nefret söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş “‘Evet’, ‘hayır’ üzerinden bir linç kampanyası doğru değil” dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin de “‘Evet’ diyen de ‘Hayır’ diyen de vatanını seviyor” diyerek itidal çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak adlandırılan yeni anayasa referandumu tartışmaları ve kutuplaşmaları körükledi. Sosyal medyadan başlayan linç kampanyaları toplumun çeşitli kesimlerine yayılarak sokağa da yansıdı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anayasa değişikliği amacıyla yapılacak referandumda için ‘evet’ ile ‘hayır’ üzerinden yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Kurtulmuş, şunları söyledi: “Herkes kendi görüşünü açıklamakta özgür. Falanca ‘evet’ dedi diye ona karşı bir linç kampanyası veya ‘hayır’ dedi diye bir linç kampanyası yapmanın, doğru olmadığı kanaatindeyim. Zaten iki tane seçenek var. Ya ‘evet’ diyecek ya da ‘hayır’ diyecek. İnsanlara, ‘Siz niye görüşünüzü açıklıyorsunuz?’ diyemezsiniz ki. Dolayısıyla burada herkes rahat olsun. ‘Evet’ diyenler de ‘hayır’ diyenler de karşı taraftakine saygı duysun. Özellikle sanat ve spor camiasında çok rahatlıkla linç kampanyası başlatma eğilimleri oluyor zaman zaman. Rıdvan bunu söylediyse, kendi içinden geleni söylemiştir. Bir başkası başka bir şey söylüyorsa, yine kendi zihnindekini söylemiştir. Dolayısıyla gayet güzel, keyifli, yaratıcı bir kampanya aslında.”

Zengin: İki taraf da birbirini suçlamasın

HaberTürk’e konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından eski milletvekili Özlem Zengin de şunları söyledi: “‘Hayır’ da ‘Evet’ de kampanyasını hukuk içinde yapacak. ‘Hayır’ diyenlere farklı tepkiler göstermek olmaz. Kadınların vapurdaki eylemi beni tebessüm ettirdi, çok yaratıcı buldum! (Gülüyor) Elbette ‘Hayır’ kampanyası da olacak. Bunlar siyasetin renkli halleri. Futbol ve sanat dünyasından bilinen yüzler bir ‘evet’ kampanyası başlattı. ‘Evet’ diyenler için vatanını satmaktan, vatana ihanetten söz ediliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar ortak zeminimiz. Lütfen iki taraf da birbirini ‘vatanını satmak’ gibi suçlamalara maruz bırakmasın.”

Anayasa anketi: Vatandaşın haberi yok

A&G’nin üç bin hanede yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ‘Anayasa ve Yönetim Sistemi’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Milliyet gazetesinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre halk anayasa konusunda çok fazla da bilgi sahibi değil. Bu nedenle seçmen sandığa giderken, her zamanki saiklerle karar verecek ve tercihini yapacak. Verileri açıklayan araştırmacıları şu bilgileri paylaştı: “Vatandaşlara, hiçbir uyarı ve hatırlatma yapmadan, Anayasa’yı tanımlamasını istediğimizde; %17.5’i Devletin koyduğu kanunlar, %9.1’i Kanunlar, %7.9’u Yasaların tamamı, %4.6’sı Yönetim biçimi, %4.2’si Hak ve Hürriyetler şeklinde tanım yaparken, %31.3’ü bu konuda fikir beyan etmemiş ya da edememiştir. Seçmene spontane olarak ‘Parlamenter Sistemin’ ne olduğunu sorduğumuzda; %31.1’i Meclis-Milletvekilleri şeklinde tanımlama yapmıştır. Ayrıca %8.0’i Halkın seçtiği yönetim-Demokrasi, %4.6’sı halen yönetildiğimiz sistem, %4.0’ü Partili sistem şeklinde tanımlamıştır. Seçmenin %47.6’sı ise bu konuda fikir beyan edememiştir.”