Liseli gençler serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy’de “Karneler sizin, gelecek bizim” çağrısıyla eylem yapan ve polisin darp ederek gözaltına aldığı 30 kadar öğrenci sabaha karşı serbest bırakıldı.

Liseli Gençlik örgütlerine üye gençler, karne günü olması dolayısıyla Süreyya Operası önünde toplanarak sembolik olarak AKP hükümetine karne verme protestosu yaptı. Boğa Heykeli’ne doğru yürümek isteyen gruba polis sert müdahalede bulunarak yaklaşık 30 öğrenciyi gözaltına aldı. En küçüğünün 14 yaşında olduğu belirtilen öğrencilerin gözaltına alındıktan sonra polis aracı içinde darp edilme görüntüleri tepki çekti. Görüntülerde polislerin araç içindeki öğrencilere copla vurduğu görülüyor. Çevredekilerin polis aracını çevrelemiş olan polislere “Durdursanıza, bu nedir?” diye tepki gösterdiği duyuluyor. Lise öğrencilerinin tamamı Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından sabah saatlerine doğru Yoğurtçu Çocuk Karakolu’ndan serbest bırakıldı.

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