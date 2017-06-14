Liseli kızlar gazetemizi ziyaret etti

Gazetemizi ziyaret eden liseli kız öğrenciler manşet toplantımıza katılarak gazetecilikle alakalı merak ettiklerini uygulamalı olarak gözlemlemiş oldular.

Manşet toplantısına fikirleriyle renk katan ve oylarıyla manşetimizin belirlenmesine katkı sağlayan genç arkadaşlarımız gazetecilik mesleğini de yakından tanıma fırsatı buldular. Aynı zamanda bu ziyaret, Yeni Asya Yayın Grubu bünyesinde bulunan Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş dergilerini ve Bizim Radyo’yu da ziyaret eden kız öğrenciler için farklı bir deneyim oldu.

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