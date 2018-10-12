"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Lojmanlar israf ve adaletsizlik oluşturuyor

12 Ekim 2018, Cuma 17:55
(DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, 246 bin 452 adet lojman ve 2 bin 504 tatil - sosyal tesis ile Türkiye’nin dünya rekorunu elinde bulundurduğunu ve kamuda büyük bir israf, sefa, saltanat ve adaletsizlik meydana getirdiğini söyledi.

Devlete ait 246 bin 452 adet lojman ve 2 bin 504 tatil - sosyal tesis ile (2016 verilerine göre- Camilere ait lojmanlar hariç) Türkiye’nin dünya rekorunu elinde bulundurduğunu ve kamuda büyük bir israf, sefa, saltanat ve adaletsizlik meydana getiren lojman ve sosyal tesislerin biran önce satılması gerektiğini belirten Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avc, hazırladıkları raporun lojman ve sosyal tesislerin satılmasının ekonomiye kaynak sağlamaktan daha çok israfı, adaletsizliği ve haksızlığı önlemek olduğunu ortaya koyduğun ifade etti. Herkese lojman sağlanamadığı için kamu görevlileri arasında eşitsizlik meydana getirdiğini dile getiren Avcı, “ Yıllardır lojmanlarla ilgili olarak bir takım düzenlemeler yapılmasına rağmen bir taraftan lojmanların satılması için yasal düzenlemeler yapılırken bir taraftan da yeni lojmanların yapılmasını büyük bir tezat oluşturmaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar dikkate alındığında şu  anda kamu kurum ve kuruluşlarına lojman tahsis edilmesinin ve yeni lojman yapılmasının, kiralamaların israf olduğu aşinadır. Şehirlerin en merkezi ve nezih semtlerinde ve genelde yöneticilere tahsis edilen bu lojmanlar hem kurum içinde deki personel arasında hem de halk arasında ciddî bir adaletsizlik meydana getirmektedir” diye konuştu.

‘Kira yardımı yapılmalı’

Avcı, vatandaşın sırtında büyük bir kambur, devletin bütçesinde büyük bir kara delik haline gelen devlet lojman satılarak, bunun yerine memurlara 500 TL kira yardımı yapmasını teklif etkilerini belirterek, “Devletin lojmanlardan topladığı kira gelirleri lojmanların bakım, onarım, tadilat, kapıcı, güvenlikçi, personel giderleri ve müteahhitlik masraflarını dahi karşılamaya yetmemektedir. Bu haliyle sayısı her geçen yıl artan kamu lojmanlarının devletin sırtında tam bir yük olduğu unutulmamalıdır. Lojmanların ve kamu sosyal tesislerinin satılmasıyla devlet yöneticilerinin ve kamu görevlilerinin halkla kaynaşması da sağlanmış olacaktır” dedi.

Avcı, “Genelde bürokrat ve yönetici konumundaki yüksek maaş alan kamu görevlilerinin faydalandığı lojman sefası devlette adaletsizliği ve kayırmacılığı daha da arttırmaktadır. Her kamu görevlisine lojman sağlanamadığı için kamu görevlileri arasındaki eşitliksizlik ve adaletsizlik artmaya devam etmektedir.bb  Mevcut lojmanların ikamesi ve yeni lojmanların yapımı gibi herhangi bir ekonomik katkı sağlamayacak, tam aksine israf ve haksızlığı artıracak her türlü yatırım durdurulmalıdır. Devletteki lojman saltanatına ve sosyal tesis sefasına son vermelidir.’’ ifadelerini kullandı. Fatih Karagöz - Ankara 

Etiketler: devlet, lojman, israf
Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası Af Örgütü: Zorla kaybettirme ve öldürme suçları kabul edilemez

    Krizi yok saymayın

    Sağlıklı gıda üretimi önemli

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanından Brunson kararı hakkında açıklama

    Kırıklar nasıl anlaşılır?

    Lojmanlar israf ve adaletsizlik oluşturuyor

    2 milyar liralık ‘kaçak’ gümrüğe takıldı

    Trump'tan Brunson değerlendirmesi

    Rekabet Kurulu'ndan Türk Telekom'a soruşturma

    Brunson serbest

    Nijerya'da 833 çocuk serbest bırakıldı

    BM'de 'Beyaz Baretliler' gerginliği

    Erdoğan: Münbiç hakkında gereği yapılacak

    Savcı, Brunson hakkında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti

    Iraklı Türkmenler hükümette söz sahibi olmayı istiyor

    Malezya, Doğu Türkistanlı 11 kişiyi Türkiye'ye gönderdi

    ABD, en çok silah satışını Doğu Avrupa ülkelerine yaptı

    Brunson davasında tanıklar ifadelerini değiştirdi

    Suudi basınından uluslararası medyaya Kaşıkçı tepkisi

    Endonezya'daki cami, deprem ve tsunamiye rağmen ayakta kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Demokrasi”miz hangi kategoride?
    Genel

    Hakimler ehil ve bağımsız olmalı
    Risale-i Nur'dan

    Geri kalmamızın dört sebebi
    Faruk ÇAKIR

    Yalan haberden nereye sığınalım?
    Cevher İLHAN

    “Birkaç aylık fiyat indirimi”
    Genel

    Brunson serbest
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Halil ELİTOK

    Hicret ve Hazreti Ali
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Asr-ı Saadet’te aile modeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.