Lojmanlar israf ve adaletsizlik oluşturuyor

(DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, 246 bin 452 adet lojman ve 2 bin 504 tatil - sosyal tesis ile Türkiye’nin dünya rekorunu elinde bulundurduğunu ve kamuda büyük bir israf, sefa, saltanat ve adaletsizlik meydana getirdiğini söyledi.

Devlete ait 246 bin 452 adet lojman ve 2 bin 504 tatil - sosyal tesis ile (2016 verilerine göre- Camilere ait lojmanlar hariç) Türkiye’nin dünya rekorunu elinde bulundurduğunu ve kamuda büyük bir israf, sefa, saltanat ve adaletsizlik meydana getiren lojman ve sosyal tesislerin biran önce satılması gerektiğini belirten Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avc, hazırladıkları raporun lojman ve sosyal tesislerin satılmasının ekonomiye kaynak sağlamaktan daha çok israfı, adaletsizliği ve haksızlığı önlemek olduğunu ortaya koyduğun ifade etti. Herkese lojman sağlanamadığı için kamu görevlileri arasında eşitsizlik meydana getirdiğini dile getiren Avcı, “ Yıllardır lojmanlarla ilgili olarak bir takım düzenlemeler yapılmasına rağmen bir taraftan lojmanların satılması için yasal düzenlemeler yapılırken bir taraftan da yeni lojmanların yapılmasını büyük bir tezat oluşturmaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar dikkate alındığında şu anda kamu kurum ve kuruluşlarına lojman tahsis edilmesinin ve yeni lojman yapılmasının, kiralamaların israf olduğu aşinadır. Şehirlerin en merkezi ve nezih semtlerinde ve genelde yöneticilere tahsis edilen bu lojmanlar hem kurum içinde deki personel arasında hem de halk arasında ciddî bir adaletsizlik meydana getirmektedir” diye konuştu.

‘Kira yardımı yapılmalı’

Avcı, vatandaşın sırtında büyük bir kambur, devletin bütçesinde büyük bir kara delik haline gelen devlet lojman satılarak, bunun yerine memurlara 500 TL kira yardımı yapmasını teklif etkilerini belirterek, “Devletin lojmanlardan topladığı kira gelirleri lojmanların bakım, onarım, tadilat, kapıcı, güvenlikçi, personel giderleri ve müteahhitlik masraflarını dahi karşılamaya yetmemektedir. Bu haliyle sayısı her geçen yıl artan kamu lojmanlarının devletin sırtında tam bir yük olduğu unutulmamalıdır. Lojmanların ve kamu sosyal tesislerinin satılmasıyla devlet yöneticilerinin ve kamu görevlilerinin halkla kaynaşması da sağlanmış olacaktır” dedi.

Avcı, “Genelde bürokrat ve yönetici konumundaki yüksek maaş alan kamu görevlilerinin faydalandığı lojman sefası devlette adaletsizliği ve kayırmacılığı daha da arttırmaktadır. Her kamu görevlisine lojman sağlanamadığı için kamu görevlileri arasındaki eşitliksizlik ve adaletsizlik artmaya devam etmektedir.bb Mevcut lojmanların ikamesi ve yeni lojmanların yapımı gibi herhangi bir ekonomik katkı sağlamayacak, tam aksine israf ve haksızlığı artıracak her türlü yatırım durdurulmalıdır. Devletteki lojman saltanatına ve sosyal tesis sefasına son vermelidir.’’ ifadelerini kullandı. Fatih Karagöz - Ankara