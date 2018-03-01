Lüleburgaz’da Yeni Asya rüzgârı

Gazetemizin ‘Sağduyunun ve Vicdanın Sesi’ temalı kuruluş yıl dönümü tanıtımları kapsamında Kırklareli Lüleburgaz’daki billboardlar da Yeni Asya’yla süslendi.

Şehrin işlek olan farklı noktalarında üç hafta boyunca sürecek olan reklâm kampanyaları halkın ilgi odağı oldu. Otobüs durakları ve caddelere asılan afişlerle Lüleburgaz halkı ‘Sağduyunun ve Vicdanın Sesi’ne kulak verdi. Türkiye’nin her yerinde Sağduyu ve Vicdanın Sesi kampanyamıza destekler devam etmekte. Ayrıca gazete bayileri, sesli ve görsel medyada da devam eden kampanyalarımız ileriki günlerde de devam edecek. Lüleburgaz - Yeni Asya

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