"Maalesef bilinmeyen bir nedenle batmıştır''

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma gemisi, Şile'de batan geminin yerini tespit etti.

Başbakan Yıldırım: Karadeniz'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır

Başbakan Binali Yıldırım Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili konuştu. Başbakan Yıldırım, "Maalesef Karadeniz'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır. 11 personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İnşaallah personele sağ sağlim ulaşırız. Ben bir kez daha bu olaydan dolayı da gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diliyorum. Arama kurtarma çalışmaları inşaallah başarıyla tamamlanmış olur" dedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: GEMİYE VE PERSONELE ULAŞILAMADI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Şile açıklarında batan gemiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gemlik Limanı’ndan Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda “BİLAL BAL” isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alınmıştır. Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamamıştır. Gemide Türk vatandaşı olan 10 mürettebat vardır" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 5 kurtarma botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi katılmıştır.

Yapılan arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur.

Arama kurtarma faaliyetleri ilgili birimler arasında koordineli ve yoğun bir şekilde devam etmektedir."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ŞİLE AÇIKLARINDA KAYBOLAN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Gemlik/Bursa’dan Karadeniz Ereğli/Zonguldak’a demir yüklü olarak gitmekte olan Türk bayraklı 'Bilal Bal' isimli kuru yük gemisine (Boy: 71 metre Tipi: Kuru Yük, Tonajı: 3237, Yükü: 3080 ton demir) ait 1 Kasım 2017 tarihinde yardım sinyali alınmasına istinaden bahse konu mevkiye yönelik arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 adet sahil güvenlik botu, 1 adet helikopter ve 1 adet uçak ayrıca 3 adet Kıyı Emniyeti botu da iştirak etmektedir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait yüzer unsurlar da iştirak edecektir. Gemide 10 Türk vatandaşı mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Su üstünde bulunan filikalarda herhangi bir personel tespit edilmemiştir. Arama kurtarma çalışmalarında geminin mevkisi belirlenmiş olup mürettebata ilişkin aramalar hâlen devam etmektedir.

Şile Kaymakamı Yüce" "Bulunan kimse yok. Battığını değerlendiriyoruz"

Şile Kaymakamı Salih Yüce, kayıp gemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaymakam Salih Yüce, "Bulunan kimse yok. Kıyıdan ve denizden aramalarımız devam ediyor. Battığını değerlendiriyoruz" dedi.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında haber alınamayan gemiyle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda "Bilal Bal" isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi.

Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınan gemiye ve personeline ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, "Gemide Türk vatandaşı 10 mürettebat vardır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama Kurtarma faaliyetlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 5 kurtarma botu da iştirak etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da, insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi talebi yapılmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir"