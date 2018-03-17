Mabatlı-Afrin arasındaki ana yol kesildi

TSK, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği' açıklamasını yaptı. Anadolu Ajansı, TSK ve ÖSO'nun bugün 7 köyü de 'teröristlerden kurtardığını' açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilenlerin sayısının 3567 olduğu belirtildi.

TEMİZLENEN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Hacı Kasımlı, güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Eşkanşarki köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Astaro köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı. TSK ve ÖSO'nun bugündaha önce Afrin'in Kokani, Aynel Hacer, Heltangarbi ve Çakıllıeccum köylerini temizlediği açıklanmıştı.

MABATLI-AFRİN YOLU KESİLDİ

TSK ve ÖSO, bugün Afrin'in Kokani, Aynel Hacer, Heltangarbi ve Çakıllıeccum köylerini teröristlerden temizlemiş ve Mabatlı beldesi ile Afrin ilçe merkezi arasındaki ana kara yolu bağlantısını kesmişti.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 224'ü köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 268'e ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.